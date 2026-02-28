Obavijesti

VOZILO SLETJELO S CESTE

FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dalmatinski portal

Admiral

U subotu oko 11:30 u Dicmu, na državnoj cesti D1 u smjeru Sinja, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su četiri osobe teško ozlijeđene, piše Dalmatinski portal.

- Vozilo je završilo 20-ak metara dalje od ceste - navodi DP i piše kako su ozlijeđene četiri žene.

Promet se odvija usporeno. Više informacija bit će poznato nakon očevida.

