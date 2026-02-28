Automobil je sletio s ceste i završio na krovu, intervenirala su tri vozila Hitne, stigla je i policija, kao i vatrogasci...
VOZILO SLETJELO S CESTE
FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...
U subotu oko 11:30 u Dicmu, na državnoj cesti D1 u smjeru Sinja, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su četiri osobe teško ozlijeđene, piše Dalmatinski portal.
Automobil je sletio s ceste i završio na krovu, intervenirala su tri vozila Hitne, stigla je i policija, kao i vatrogasci...
- Vozilo je završilo 20-ak metara dalje od ceste - navodi DP i piše kako su ozlijeđene četiri žene.
Promet se odvija usporeno. Više informacija bit će poznato nakon očevida.
