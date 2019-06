Detektiv je bivši igrač ragbija, osuđeni seksist to nije znao

Laszlo Fekete (39) završio je na australskom sudu nakon što je tužbu protiv njega digao otac 19-godišnjakinje kojoj je Fekete dobacivao i uznemiravao je, javlja 9News. Njegova obrana na sudu bila je potpuno bizarna te je Mađar svoje ponašanje pokušao opravdati seksizmom cjelokupnog društva u Mađarskoj i cijeloj Europi.

- Kad bi netko povrijedio moju kći, ja bih reagirao na isti način, ali ovaj je tip jednostavno preburno reagirao. Njegovoj sam kćeri samo rekao da je lijepa i pitao je je li za kavu. I tako je sve počelo, prisjetio se Laszlo Fekete pred novinarima kako je prišao djevojci, a onda stavio u seksističku brzinu više.

- Ona uopće nije izgledala tako mlado, a i nosila je mini-suknju što znači da je željela pozornost, rekao je taman osuđeni Mađar, inače razvedeni otac dvoje male djece.

- Znam je da to baš i nije prihvatljivo u Australiji i zbog toga se ispričavam. Ali, u Europi, to se događa svakog dana. Poručujem djevojci da nikad ne ode u Europu jer je lijepa i to će joj se događati svakog dana, mrtav je hladan objasnio gospodin Fekete.

Da stvar bude još bizarnija, 39-godišnji je Mađar ispred suda prekinuo press konferenciju načelnika policije Darena Edwardsa te promrmljao nešto o tome kako on vjeruje u Boga i Isusa te kako će svi dobri pobijediti, a loši izgubiti.

Nekoliko trenutaka kasnije Laszlo u punom sprintu opet ulazi u kadar, a za njim i otac 19-godišnjakinje. Ni pet, ni šest, detektiv (i bivši igrač ragbija) bacio se na Mađara i pošteno ga 'škršio' bacivši se na njega.

POGLEDAJTE VIDEO

Detektiv je time postao heroj dana u Australiji, a Laszlo Fekete je objasnio da je u Australiji pod 'studentskom vizom' te kako si zbog toga ne želi okaljati reputaciju. Na vrijeme se sjetio.