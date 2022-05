Zašto Holding traži detektive? Micat će 'bubice' i tražiti krtice

Foto: Borna Filić/PIXSELL/Ilustracija/24sata

Zagrebačkih holding ima svoju službu sigurnosti i povjerenstvo za prijavu nepravilnosti, ali ipak će plaćati i privatne detektive. Tomašević kaže da je to uobičajeno u korporacijama, no iz niza tvrtki kažu da oni to ne rade...

Zagrebački holding ima svoju službu za sigurnost. Ima i nezavisno povjerenstvo kojemu se mogu prijaviti sve sumnje na nepravilnosti i dostaviti dokumente, čak i anonimno. Ali ipak su za 190.000 kuna odlučili angažirati privatnu detektivsku agenciju kako bi, među ostalim, dodatno nadzirali zaposlenike koje uprava označi kao sumnjive. I uz to bi ta privatna tvrtka obavljala i protuprislušni pregled prostorija uprave. Nije poznato da je i jedno komunalno gradsko poduzeće naručilo takve usluge.