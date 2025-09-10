Devet mrtvih u poplavama na Baliju: Srušile se dvije zgrade...

Poplave su na indonezijskom otoku Baliju ovaj tjedan usmrtile su najmanje devet ljudi, blokirale su veće ceste u glavnome gradu i poremetile život u ovoj prometnoj turističkoj destinaciji, rekli su u srijedu dužnosnici.

Obilna kiša koja je padala između utorka navečer i srijede prouzročila je velike poplave i usmrtila pet ljudi u glavnome gradu Balija, Denpasaru, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik državne agencije za prirodne katastrofe.

Još su četiri osobe poginule u regijama Jembrana, Gianyar i Badung, dodao je Muhari, kazavši da se dvije osobe i dalje vode kao nestale.

Od 600 stanovnika pogođenih poplavama gotovo 200 ih je evakuirano iz njihovih domova u škole i džamije jer su im kuće još uvijek poplavljene, rekla je agencija.

I. Nyoman Sidakarya, voditelj otočne agencije za potragu i spašavanje kazao je da su poplave srušile dvije zgrade u Denpasaru te dodao da je pristup međunarodnoj zračnoj luci koja se nalazi nedaleko od Denpasara ograničen s obzirom na to da cestama mogu prometovati jedino kamioni.

Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto izrazio je sućut i šefu nacionalne agencije za katastrofe naložio da otputuje na Bali kako bi ondje vodio hitne intervencije i stanovništvu zajamčio osnovne potrebe.

Agencija je ljudima dosad podijelila šatore, hranu, deke, madrace, vodene pumpe i gumene čamce.