DHMZ izdao žuto upozorenje za Kvarner zbog jakih udara bure

Državi hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je u utorak žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme na Kvarneru te Velebitskom kanalu zbog jakih udara bure jačine i do 40 čvorova (do 75 kilometara na sat). Na Velebitskom kanalu pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova, odnosno i do 85 kilometara na sat, upozorili su iz DHMZ-a.

Foto: meteo.hr

U srijedu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a dulja sunčana razdoblja očekuju se kasno poslijepodne ponegdje i u unutrašnjosti. Mjestimice u gorskim predjelima malo kiše, a u Dalmaciji su mogući i lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Foto: meteo.hr

Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita i jaka, a na srednjem i južnom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 20, u gorju malo niža, na Jadranu od 21 do 24 °C, glasi prognoza za Hrvatsku u utorak.

