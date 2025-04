Stiže nam promjena vremena

Hrvatsku u nedjelju, na Uskrs, očekuje pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, i toplo vrijeme, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i jak uz moguće olujne udare. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bit će od 20 do 25 °C.

Hrvatska sutra

Djelomice, na istoku i u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, osobito u gorskim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na Jadranu od 10 do 14 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 26 °C, piše DHMZ.

Stiže promjena vremena

U drugom dijelu ponedjeljka uz jači razvoj oblaka moglo bi biti pljuskova s grmljavinom, osobito u gorskim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na Jadranu od 10 do 14 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 26 °C. Od utorka nestabilnije.

Kiše će biti u većem dijelu zemlje, od srijede i u Dalmaciji. Lokalno bi moglo biti jačih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, u ponedjeljak i umjeren jugozapadni. Na moru će umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak postupno do srijede oslabjeti. Dnevna temperatura u unutrašnjosti u postupnom padu, a na moru bez veće promjene.