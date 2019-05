Digao ruku u zrak u Bleiburgu: Kazna 5000 eura ili u zatvor

Miroslav Horvat (48) iz Marčana u općini Vinica, nedaleko Varaždina, još se uvijek nalazi u austrijskom zatvoru, nakon što je u subotu 18. svibnja ove godine uhićen prilikom sudjelovanja na komemoraciji povodom 74. obljetnice bleiburške tragedije.

Austrijska policija u Bleiburgu ga je uhitila i zatvorila, te je smješten u pritvor u Klagenfurt. Kako doznajemo, u ponedjeljak 3. lipnja trebalo bi biti suđenje na kojem bi mu se izrekla kazna.

Neslužbeno doznajemo da je moguća novčana kazna od 5.000 eura ili 4 mjeseca zatvora. S obzirom da će Horvat najvjerojatnije teško doći do novaca, a pretpostavlja se da će izgubiti i posao, zatvorska kazna bi mu najbolje sjela. On je navodno tog dana na putu za Bleiburg, na cesti dok je hodao, nepromišljeno i iz zezancije podigao ruku u zrak po uzoru na nacistički pozdrav.

- Upozorio sam sve da ne nose nikakva obilježja, te da se ponašaju dostojanstveno. Čovjek se zezao i kada su ga izdvojili iz grupe nakon tog incidenta, mislim da ne bi došlo do tolikog problema da je znao objasniti da se samo zezao. No, nije ih razumio pa su ga uhitili. Već godinama sam vođa puta u Bleiburg i na početku su ljude puštali i s ustaškim znakovima i drugim obilježjima. No, zadnjih nekoliko godina, to je sve zabranjeno - rekao je Damir Laljek, dugogodišnji vođa puta u Bleiburg.

Osim što će Horvata njegova zezancija dobro opaliti po džepu ili zadržati u zatvoru, najvjerojatnije će mu biti i zabranjen ulazak u Austriju.