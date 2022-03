Prema novim podacima, dijabetes koji razviju pacijenti s teškim oblikom bolesti covid-19 tijekom hospitalizacije mogao bi biti samo privremen, a razina šećera u njihovoj krvi mogla bi se po ozdravljenju vratiti u normalu.

Znanstvenici su proveli istraživanje na 594 pacijenta koji su pokazivali znakove dijabetesa nakon što su hospitalizirani zbog covida, od čega 78 ispitanika ranije nije imalo dijagnozu dijabetesa.

U mnogih pacijenata kojima je dijabetes dijagnosticiran tijekom hospitalizacije uočeni su blaži problemi s razinom šećera u krvi, ali teži oblik covida, u usporedbi s pacijentima koji su otprije bolovali od dijabetesa.

Znanstvenici su u časopisu Journal of Diabetes and Its Complications objavili da se u 40 posto pacijenata kojima je dijabetes dijagnosticiran tijekom hospitalizacije, godinu dana kasnije razina šećera u krvi spustila ispod granice za dijagnozu.

"Ovi rezultati ukazuju na to da bi novodijagnosticirani dijabetes mogao biti prijelazno stanje povezano s akutnim stresom uzrokovanim zarazom koronavirusom", izjavila je dr. Sara Cromer iz opće bolnice Massachusetts u Bostonu.

"Rezultati našeg istraživanja ukazuju na to da pojava manjka inzulina, ako do nje uopće dođe, nije trajna", rekla je Cromer.

"Ovim su pacijentima inzulin i drugi lijekovi potrebni samo kraće vrijeme, zbog čega je iznimno važno da liječnici pomno prate tijek bolesti kako bi ustanovili hoće li im se stanje poboljšati i u kojem trenutku."