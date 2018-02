'Dijabetes nije bitno utjecao na ubrojivost u trenutku ubojstva'

U ovom predmetu toksikološkim vještačenjem nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi koncentraciju apsolutnog alkohola u krvi optuženog u vrijeme događaja, rekao je vještak toksikolog Zdravko Kovačić na Županijskom sudu u Zagrebu na suđenju Mirku Mariću optuženom za ubojstvo Stipana Ivića.

Marić je testiran 9. svibnja 2017. na prisutnost droga te je bio pozitivan na kokain, THC (supstanca prisutna u marihuani) i benzodiazepin. Test je pokazao da je uzimao kokain i marihuanu jer se kokain u urinu može detektirati dva do četiri dana od posljednje konzumacije, a THC od dva do 11 tjedana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je tvrdio da je sve to zalio s ogromnom količinom alkohola, tužiteljstvo tvrdi da to je to nemoguće. Naime, 11 sati i dvije minute nakon što je 7. svibnja 2017. u 2.53 sati u Stipana Ivića ispred njegova noćnog kluba Element u Cesarićevoj u Zagrebu ispalio pet hitaca, od kojih ga je jedan pogodio u glavu, u izdahu mu je utvrđena koncentracija od nula promila alkohola. Da je popio sve što je naveo u obrani alkometar bi pokazivao količinu od 3,34 promila.

- S obzirom da se bavim pjevanjem je li moguće da je moj način disanja mogao utjecati da alkometar pokaže nulu - pitao je Marić vještaka, koji je otklonio tu mogućnost.

Marić boluje do dijabetesa tipa 1 pa je njegova branitelja Velimira Došena zanimalo je li osoba s vrijednošću šećera u krvi 13,7 razdražena, uzbuđena, dekoncentrirana...

- Ta vrijednost šećera ne utječe značajno na ponašanje čovjeka - odgovori mu je medicinski vještak Vladimir Gašparović.

Odvjetnik Došen je potom stavio primjedbu na njegov iskaz.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Smatram da bi dijabetolog puno bolje objasnio optuženikovu bolest i kako je ona utjecala na njegovo psihičko stanje u vrijeme izvršenja kaznenog djela tj. stanje njegove svijesti. Tim više što vještak smatra da dijabetes nije utjecao na odluku o počinjenju kaznenog djela, što gotovo nije moguće - naveo je Došen koji je primjedbe imao i na nalaz vještaka psihijatra Željka Marinića.

Marinić je rekao kako je čuo zaključke izrađenog vještva interniste Gašparovića i njegovo promišljanje da registrirane vrijednosti šećera nisu mogle u znatnijoj mjeri utjecati na njegovo ponašanje i odlučivanje.

- Nalaz interniste, koja sam sada čuo, ne bi doveo do procjene optuženikove ubrojivosti u smislu bitnog smanjenja - naveo je vještak psihijatar.

Na današnjoj raspravi nije se pojavio svjedok Ivko Marić. Njegova supruga prije početka suđenja nazvala je sutkinju i rekla da je bolestan i da će medicinsku dokumentaciju dostaviti naknadno. Kako je to već treći put da se nije odazvao na raspravu ne pojavi li se na nastavku suđenja 5. ožujka na sud bi ga mogla dovesti policija.

Podsjećamo, 7. svibnja 2017. u 2.53 sati pucao u Stipana Ivića ispred noćnog kluba Elemental u Cesarićevoj u Zagrebu nakon čega se dragovoljno predao policiji kojoj je predao i revolver "Smith &Wesson" kalibra 38 special. Jedan hitac pogodio ga je u glavu. Ivić je preminuo u KB Sestara milosrdnica 15. svibnja 2017.