Dijabetičari po treći put od HZZO-a traže da uvrste lijek koji im spašava život

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) po treći put predan je prijedlog za uvrštenje lijeka Baqsimi, inhalacijskog glukagona, koji spašava život osobama sa šećernom bolesti kad upadnu u dijabetičku komu, priopćeno je u četvrtak iz Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Podsjećaju da je HZZO do sada dvaput odbio uvrstiti inovativni preparat koji značajno pojednostavljuje tretman dijabetičara koji zbog inzulinske terapije ostanu bez svijesti i u komi, što nažalost, može završiti smrtnim ishodom.

O zahtjevu će HZZO-ovo Povjerenstvo za lijekove uskoro ponovno odlučivati.

Uvrštavanje toga lijeka, koji doslovno "vraća iz mrtvih“ dijabetičare u kritičnom stanju, zatražilo je peticijom gotovo 50 tisuća potpisnika, dijabetičke udruge, dijabetolozi te, između ostalih, i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Glukagon je hormon koji, kao i inzulin, proizvodi gušterača. U slučaju ozbiljne hipoglikemije kojoj je uzrok pojačana tjelesna aktivnost, gladovanje, višak inzulina, alkohol ili slično, zdrava gušterača izlučuje glukagon koji potiče jetru na izlučivanje rezervnog šećera i tako održava ravnotežu glukoze u krvi i spašava mozak od manjka glukoze.

U slučaju kad gušterača ne proizvodi inzulin, pa ga bolesnik mora primati putem injekcija ili inzulinskom pumpom, može se dogoditi da osoba primi preveliku količinu inzulina. Ne pojede li dovoljno ugljikohidrata, preskoči obrok, ima pojačanu tjelesnu aktivnost ili slično, gušterača više nije u mogućnosti izlučiti dovoljno ili na vrijeme vlastiti glukagon, te mozak ostaje bez hrane i osoba bez svijesti.

Hipoglikemija se događa naglo i intervencija mora biti trenutna. Ne intervenira li se odmah, takva osoba može završiti u komi pa čak i umrijeti. Brza terapija glukagonom je neophodna i nezamjenjiva prva pomoć u toj hitnoj zdravstvenoj situaciji koja spašava život, ističu u ZDD-u.

Glukagon je do sada bio dostupan u obliku injekcije koju je bilo potrebno aplicirati u mišić tijela osobe bez svijesti ili u komi. Takva osoba ne može uzeti bilo kakav obrok pa tako ni glukozu na usta, jer to može dovesti do aspiracije i gušenja. Baqsimi je nova vrsta glukagona u formi nosnog spreja, kojeg apsorbira nosna sluznica te direktno ulazi u krv i jednostavno ga može primijeniti svaka osoba laik.

Stoga je nužno da i pomagači bez zdravstvene obuke mogu jednostavno i pravilno dati glukagon, što nije slučaj kad je lijek u injekcijama u kojima se, prije aplikacije moraju pomiješati destilirana voda i preparat glukagona, te dati injekcijom u tijelo osobe u komi.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 15.000 inzulin-ovisnih osoba sa šećernom bolesti kojima dostupnost ovog inovativnog lijeka praktički znači izbor između života i smrti u kritičnim situacijama, navode u ZDD-u.

