Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš! i Za grad predstavili su na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru koaliciju simboličnog naziva "Pun nam je kufer"

<p>Tom prilikom <strong>Tomislav Tomašević</strong> (Možemo!/Zagreb je naš!) najavio je izlazak koalicije i u 11. izbornoj jedinici - onoj za dijasporu, naglasivši da "je ta lista svojevrsna provokacija ove koalicije, budući da ne očekujemo da ćemo na toj listi ostvariti mandate, jer kao što svi znamo, ti mandati su rezervirani za HDZ".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević i Plenković o obnovi Zagreba </strong></p><p>Tomašević je rekao i da formiranjem liste za dijasporu žele otvoriti političku raspravu o pitanju smislenosti te liste “iz perspektive ljudi koji ne žive u Hrvatskoj, a biraju zastupnike koji donose zakone za Hrvatsku, ali i iz perspektive nove dijaspore koja se morala iseliti jer ju je taj isti HDZ otjerao i želimo da budu dio promjena”. Podsjetio je da je, otkako smo ušli u EU, Hrvatsku napustilo nekoliko stotina tisuća mladih ljudi, "zato što HDZ uništava ovu zemlju iz godine u godinu". Toj novoj dijaspori se naša koalicija obraća i poručuje da će se "boriti za ovu zemlju, da se ta nova dijaspora može vratiti". </p><p>Predstavljajući nositelja liste redatelja <strong>Maria Kovača</strong>, Tomašević je rekao:</p><p>- Budući da je HDZ izrežirao egzodus ljudi u zadnjih nekoliko godina, mi smo stavili režisera kao nositelja naše liste za dijasporu da izrežira njihov povratak. </p><p><strong>Ivana Kekin</strong> (Nova ljevica) poručila je "Imamo plan!", obrativši se svima onima koji "ste otišli izluđeni korupcijom, lopovlukom i beznadežnošću, vi koji ste stršali radi toga kako se zovete, komu se molite i koga ljubite, svi vi koje su uspjeli uvjeriti da za vas ovdje sreće nema" pozvavši ih da izađu na izbore i zaokruže MOŽEMO!</p><p>- Mi ćemo napraviti najbolji i najveći povratnički tulum za vas. Tulum koji će uključivati transparentne javne natječaje, transparentno trošenje proračuna, društvenu jednakost, solidarnost, zadrugarstvo i nova i zelena radna mjesta. Više ne pristajemo na to da za nas i za vas u ovoj zemlji nema mjesta. Ne pristajemo na parole o tome kako možemo ići odavde ako nam se ne sviđa. Mi ne idemo nigdje, ni mi, niti naša djeca. Mi ćemo ostati tu i gradit ćemo pristojno društvo, a vi ćete se vratiti i gradit ćete ga skupa s nama. I plus, na ovom dočeku za razliku od nekih drugih, ja vam obećavam, svirat će fakat dobri bendovi - poručila je <strong>Ivana Kekin</strong>.</p><p>Nositelj liste, Mario Kovač, otvorio je svoje izlaganje rečenicom "Nikad ne reci nikad", osvrnuvši se na svoj angažman u ovoj kampanji i istaknuvši da mu se svidjela ideja da bude nositelj liste u 11. izbornoj jedinici jer “u kazalištu ponajviše volim teatar apsurda”. Naglasio je i da je broj 11 donekle simboličan, jer "postoji samo u 11 zemalja u svijetu koje imaju takav oblik - da ljudi koji ne plaćaju porez i ljudi kojima je ta država nekakva simpatična ljetna destinacija ili ljubav na daleko - imaju pravo glasa i zbog čijih glasova svaka parlamentarna utakmica počinje rezultatom 3:0 za jedan tim". </p><p>- Možemo ovdje reći da nam je pun k.... A dijaspora na starogrčkom znači razasuto sjeme. To je u skladu s tim kada je pun k... - poručio je Kovač te izrazio nadu da će se ovim vrlo ozbiljno promišljenim performansom skrenuti pažnja i na to pitanje, te svoje izlaganje završio porukom "Ne morate ići u Irsku da nađete djetelinu s 4 lista!"</p>