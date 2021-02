Prije mjesec dana 1,5-godišnji dječak oduzet je roditeljima s područja Istre nakon što je progutao dio tablete ecstasy koje je bračni par konzumirao s prijateljima na dočeku Nove godine.

Dijete je nakon toga završilo u bolnici. Oduzeto je roditeljima koji su 4. siječnja privedeni u pritvorsku jedinicu PU Istarske.

- Hitna je pozvana u 22.35 sati te je naš tim na adresi bio za pet minuta. Dijete je bilo u kritičnom stanju. U dugogodišnjoj profesionalnoj karijeri nisam imala sličan slučaj - rekla je kratko dr. Gordana Antić, ravnateljica Zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije.

Otac: Ni ja ni žena nikad ranije nismo uzeli nešto slično

Iz povjerljivih izvora saznajemo da je dijete po dolasku Hitne pronađeno u stanju konvulzija, bez svijesti te mu je pružena adekvatna pomoć terapijom protiv konvulzija, nakon čega je predano pulskoj bolnici na daljnje liječenje.

Ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić potvrdila je da se dijete oporavilo.

Otac dječaka kaže da ne bježi od propusta koji su učinili, ali tvrdi da nije istina da je dijete bilo bez svijesti.

- Osobno sam zvao Hitnu, a u međuvremenu smo pokušavali kod njega izazvati povraćanje kako bi što prije izbacilo taj prokleti dio tablete. Nikada ranije ni supruga ni ja nismo uzeli ništa slično, a to se vidjelo i kad su naši testovi na drogu došli negativni. Od početka želimo surađivati sa svim institucijama i voljni smo poduzeti sve što treba da svoju pogrešku ispravimo. Ne znam uopće kako je dijete uspjelo doći do ostavljenog dijela ecstasyja jer se on nalazio na mojem radnom stolu, i to na povišenom dijelu. Svojevoljno smo dali iskaz policiji i rekli im da i bez naloga mogu slobodno ići u pretres našeg stana jer ništa ne krijemo. Smatram da nije u redu da nas se trajno odvoji od djeteta. To je prije svega veliki emocionalni šok za njega - rekao je otac dječaka.

Djetetu prema odluci suda ne smiju prići bliže od 100 metara i ne smiju se informirati o njegovu stanju. To samo smiju njegove bake.

- Učinili smo propust jedan jedini put i kajemo se, a u javnost smo izašli s ciljem da se takvo što više nikad nikome ne dogodi i da ne dođe do žurnog oduzimanja djeteta - dodao je otac.