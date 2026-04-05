Dijete migranata (3) seksualno zlostavljali u udomiteljskoj obitelji u SAD-u. Otac je očajan

Otac, zakoniti stanovnik SAD-a, pet je mjeseci čekao da mu trogodišnja kći bude puštena iz saveznog pritvora nakon što je s majkom prešla granicu. Unatoč brojnim odgodama, nadao se brzom i sretnom ponovnom susretu. No tek nakon obraćanja sudu doznao je da je djevojčica, prema navodima, bila žrtva seksualnog zlostavljanja u udomiteljskoj obitelji u koju je smještena nakon razdvajanja od majke, izvijestio je Associated Press.

- Toliko je dugo bila tamo. Vjerujem da se ništa od toga ne bi dogodilo da su nadležni reagirali brže - rekao je otac koji je, radi zaštite identiteta djeteta, želio ostati anoniman.

Prema sudskim dokumentima, djevojčica je tijekom boravka u udomiteljskoj obitelji u Harlingenu u Teksasu ispričala da ju je zlostavljalo starije dijete. Udomiteljica je posumnjala da nešto nije u redu kada je primijetila da je djevojčici donje rublje bilo okrenuto naopako. Dijete joj je potom reklo da je više puta zlostavljano te da je krvarilo.

Službenici Saveznog ureda za preseljenje izbjeglica (ORR) ocu su, međutim, rekli tek da se dogodila „nezgoda“ i da će djevojčica biti pregledana.

Očajni otac vapi za informacijama

- Pitao sam što se dogodilo. Ja sam joj otac i imam pravo znati. Rekli su mi da mi ne mogu dati više informacija i da je slučaj pod istragom - rekao je. Djevojčica je podvrgnuta forenzičkom pregledu i ispitivanju. Iako ocu nije priopćen ishod, dijete koje je osumnjičeno za zlostavljanje uklonjeno je iz udomiteljskog programa, a slučaj je prijavljen i lokalnoj policiji, potvrdila je odvjetnica djevojčice Lauren Fisher Flores.

- Nezamislivo je da dijete bude zlostavljano dok je pod skrbi države, a da roditelji ne znaju što se dogodilo niti kako ga zaštititi. Djeca zaslužuju sigurnost i pripadaju svojim obiteljima - rekla je.

Djevojčica i njezina majka ilegalno su prešle granicu kod El Pasa 16. rujna prošle godine. Nakon što je majka optužena za davanje lažnih izjava, razdvojene su, a dijete je predano ORR-u, koji djecu migranata smješta u prihvatilišta ili udomiteljske obitelji.

Trump zakomplicirao stvari

Nova pravila uvedena tijekom administracije predsjednika Donalda Trumpa znatno su produljila boravak djece u pritvoru. Pojačani su zahtjevi za dokumentaciju sponzora, a imigracijske vlasti počele su uhićivati neke od njih tijekom postupka. Zbog toga je prosječno vrijeme zadržavanja djece poraslo s 37 dana početkom 2025. na gotovo 200 dana u veljači ove godine.

Odvjetnici se sve češće obraćaju sudovima putem zahtjeva za habeas corpus kako bi ubrzali puštanje djece roditeljima. Prema riječima Fisher Flores, njezina je organizacija ove godine radila na osam takvih slučajeva, pri čemu su djeca u pritvoru prosječno provela 225 dana.

Nakon višemjesečnih odgoda i bez jasnog odgovora kada će djevojčica biti puštena, odvjetnici su u veljači podnijeli zahtjev saveznom sudu. Samo dva dana kasnije dijete je predano ocu.

Tek tijekom pripreme tužbe otac je shvatio da se iza „nezgode“ o kojoj su mu govorili službenici krije navodno seksualno zlostavljanje.

- Sve češće moramo tražiti pomoć sudova kako bismo zaštitili djecu i osigurali njihovo puštanje - upozorila je odvjetnica.

Neha Desai iz Nacionalnog centra za pravo mladih slučaj je nazvala „još jednom verzijom razdvajanja obitelji“, optuživši vlasti da sustavno krše obvezu spajanja djece s njihovim obiteljima i time ugrožavaju njihovu dobrobit.