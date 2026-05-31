Obavijesti

News

Komentari 29
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
28
Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Čitatelj 24sata

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana (23, 21, 19 te 23) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 63-godišnjaka te kaznenog djela teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom na štetu ukupno devet fizičkih osoba starosti (26, 37, 34, 40, 44, 50, 52, 63 i 78) godine i dva trgovačka društva.

- Sumnja se da su zajedno i dogovorno u namjeri pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi počinili kazneno djelo iznude na način da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak odvojeno kupili mobilne telefone i SIM kartice - objavili su iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Trenutak požara u Velikoj Gorici VIDEO
Trenutak požara u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata

Dodaju da je potom 23-godišnjak po njenim uputama na broj telefona kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, a kojeg ona poznaje od ranije u večernjim satima u dva navrata poslao dvije SMS poruke prijetećeg sadržaja.

- U sadržaju poruke uz prijetnju tražio je da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura. Oštećeni na to nije pristao te je o tome obavijestio policiju. Ustrajući u počinjenju kaznenog djela iznude, 23-godišnjkainja i 23-godišnjak su odlučili da 21-godišnjak i 19-godišnjak zapale osobni automobil marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, a kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak te ga izazvanim osjećajem straha prisile na uplatu traženog novca, pa su tako 21-godišnjak i 19-godišnjak 29. svibnja 2026. godine u noćnim satima došli do Zagrebačke ulice na području Velike Gorice, gdje se u dvorištu nalazio parkirani automobil marke Lamborghini - objavila je policija. 

Dodaju da su ga polili lako zapaljivom tekućinom koju su sa sobom u ruksaku donijeli u kanistru i otvorenim plamenom izazvali požar nakon čega su pobjegli.

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila
28
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
NOĆNA DRAMA VIDEO Priveli su trojac zbog buktinje u Velikoj Gorici: Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada
VIDEO Priveli su trojac zbog buktinje u Velikoj Gorici: Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada

- Osim Lamborghinija koji je u potpunosti izgorio, požar se proširio i na više osobnih automobila i to na: parkirani osobni automobil također marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, osobni automobil marke Nissan u vlasništvu 44-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 34-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 52-godišnjakinje te osobni automobil marke BMW u vlasništvu 50-godišnjakinje - navode iz policije. 

Foto: Njuškalo

Ističu kako je oštećena i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova u vlasništvu dva trgovačka društva, 52-godišnjakinje, 50-godišnjakinje, 37-godišnjakinje, 40-godišnjaka, 26-godišnjakinje te 63-godišnjaka.

- Na navedeni su način osumnjičeni sumnja se počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom tako što su podmetanjem požara i uništenjem imovine izazvali neposrednu opasnost za imovinu većeg opsega, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice koji su pravovremeno spriječili širenje požara - navodi policija. 

STRAVA FOTO Lamborghini u Velikoj Gorici potpuno izgorio. Evo kako izgleda nakon gašenja...
FOTO Lamborghini u Velikoj Gorici potpuno izgorio. Evo kako izgleda nakon gašenja...

Podmetanje požara i uništenje imovine kao i ozbiljne prijetnje su, kako navodi policija, kod oštećenog 63-godišnjaka izazvale osjećaj uznemirenosti i straha za život članova njegove obitelji ali i njegov vlastiti život što ga je ispravno potaklo da se obrati policiji.

- Nakon opisanog, 23-godišnjak je ponovno po uputi, zajedno i dogovorno s 23-godišnjakinjom ustrajući u namjeri uplate novca, oštećenom 63-godišnjaku, 29. svibnja u popodnevnim satima uputio još jednu SMS poruku prijetećeg sadržaja - navodi policija. 

Ističu i kako je materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom velikih razmjera, ne manja od oko 1.200.000 eura.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici - zaključuju iz policije. 

Tužiteljstvo je za sve zatražilo određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora o kojem je danas odlučivala dežurna sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, piše Hajdi Karakaš za Jutarnji list. Doznaju kako je navodno sve krenulo idejom da zarade na račun iznude, a pokretačica je bila Anđelina H. (23).  Navodno su od poduzetnika tražili čak 7 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
FOTO 30 u hladu, plaže pune u Rijeci i Dubrovniku, a evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju
UŽIVANJE NA SUNCU

FOTO 30 u hladu, plaže pune u Rijeci i Dubrovniku, a evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

Danas je najtoplije bilo u unutrašnjosti, gdje je Zagreb s 29,3 °C bio na vrhu ljestvice, a slijede ga Krapina, Varaždin i Koprivnica, dok je Dubrovnik s 25,7 °C bio među hladnijima unatoč kupanju i ljetnim scenama na obali; sutra se u unutrašnjosti očekuju pljuskovi s grmljavinom, a na Jadranu pretežno sunčano uz mogućnost nestabilnosti i jačanja vjetra
Poslovno carstvo Dalića i sina: Evo koliko se lani zaradilo na restoranu i drugim poslovima
UNOSNI BIZNISI

Poslovno carstvo Dalića i sina: Evo koliko se lani zaradilo na restoranu i drugim poslovima

Sam izbornik Zlatko Dalić službeno je povezan samo s jednom tvrtkom Zero Digitalom, gdje je prokurist, dok funkciju direktora obnaša njegov sin Toni, koji je prvi čovjek drugih tvrtki koje čine poslovno carstvo obitelji
Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!
PAPIN MANIFEST O HRVATSKOJ

Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!

Expressov upućeni autor analizira suštinsku prirodu trenutačnih odnosa Svete stolice i Zagreba te precizno identificira najvažnije točke prijepora: Stepinac, Srbija i Jasenovac. Al' ni to nije sve!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026