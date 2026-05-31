VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana (23, 21, 19 te 23) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 63-godišnjaka te kaznenog djela teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom na štetu ukupno devet fizičkih osoba starosti (26, 37, 34, 40, 44, 50, 52, 63 i 78) godine i dva trgovačka društva.

- Sumnja se da su zajedno i dogovorno u namjeri pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi počinili kazneno djelo iznude na način da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak odvojeno kupili mobilne telefone i SIM kartice - objavili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Trenutak požara u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata

Dodaju da je potom 23-godišnjak po njenim uputama na broj telefona kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, a kojeg ona poznaje od ranije u večernjim satima u dva navrata poslao dvije SMS poruke prijetećeg sadržaja.

- U sadržaju poruke uz prijetnju tražio je da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura. Oštećeni na to nije pristao te je o tome obavijestio policiju. Ustrajući u počinjenju kaznenog djela iznude, 23-godišnjkainja i 23-godišnjak su odlučili da 21-godišnjak i 19-godišnjak zapale osobni automobil marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, a kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak te ga izazvanim osjećajem straha prisile na uplatu traženog novca, pa su tako 21-godišnjak i 19-godišnjak 29. svibnja 2026. godine u noćnim satima došli do Zagrebačke ulice na području Velike Gorice, gdje se u dvorištu nalazio parkirani automobil marke Lamborghini - objavila je policija.

Dodaju da su ga polili lako zapaljivom tekućinom koju su sa sobom u ruksaku donijeli u kanistru i otvorenim plamenom izazvali požar nakon čega su pobjegli.

- Osim Lamborghinija koji je u potpunosti izgorio, požar se proširio i na više osobnih automobila i to na: parkirani osobni automobil također marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, osobni automobil marke Nissan u vlasništvu 44-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 34-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 52-godišnjakinje te osobni automobil marke BMW u vlasništvu 50-godišnjakinje - navode iz policije.

Foto: Njuškalo

Ističu kako je oštećena i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova u vlasništvu dva trgovačka društva, 52-godišnjakinje, 50-godišnjakinje, 37-godišnjakinje, 40-godišnjaka, 26-godišnjakinje te 63-godišnjaka.

- Na navedeni su način osumnjičeni sumnja se počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom tako što su podmetanjem požara i uništenjem imovine izazvali neposrednu opasnost za imovinu većeg opsega, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice koji su pravovremeno spriječili širenje požara - navodi policija.

Podmetanje požara i uništenje imovine kao i ozbiljne prijetnje su, kako navodi policija, kod oštećenog 63-godišnjaka izazvale osjećaj uznemirenosti i straha za život članova njegove obitelji ali i njegov vlastiti život što ga je ispravno potaklo da se obrati policiji.

- Nakon opisanog, 23-godišnjak je ponovno po uputi, zajedno i dogovorno s 23-godišnjakinjom ustrajući u namjeri uplate novca, oštećenom 63-godišnjaku, 29. svibnja u popodnevnim satima uputio još jednu SMS poruku prijetećeg sadržaja - navodi policija.

Ističu i kako je materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom velikih razmjera, ne manja od oko 1.200.000 eura.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici - zaključuju iz policije.

Tužiteljstvo je za sve zatražilo određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora o kojem je danas odlučivala dežurna sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, piše Hajdi Karakaš za Jutarnji list. Doznaju kako je navodno sve krenulo idejom da zarade na račun iznude, a pokretačica je bila Anđelina H. (23). Navodno su od poduzetnika tražili čak 7 milijuna eura.