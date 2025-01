Dijete ozlijeđeno u eksploziji su prebacili na Rebro. Ima strašne ozljede srca i jetre od gelera!

U jutarnjim satima četvrtka u eksploziji nepoznatog sredstva na širem križevačkom području teško je ozlijeđeno dijete (12), izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava koprivničko-križevačka. U objavi su napisali i kako su u večernjim satima četvrtka uhićeni 38-godišnji otac djeteta i 64-godišnjakinja, članica obitelji.

- Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u povredu djetetovih prava - pišu iz policije.

Policiji je u četvrtak oko 10 sati javljeno kako je liječnička pomoć pružena 12-godišnjem djetetu koje je ozlijeđeno na širem križevačkom području uslijed rukovanja nepoznatim eksplozivnim sredstvom.

Strašne ozljede

- Dijete je u događaju zadobilo teške tjelesne ozljede te je nakon toga prevezeno u Opću bolnicu u Bjelovaru - stoji u objavi policije.

Iz Opće bolnice Bjelovar potvrdili su nam da su dijete nakon operacije i zbrinjavanja prebacili u zagrebačku bolnicu Rebro. Kako neslužbeno doznajemo, dijete je u bjelovarsku bolnicu zaprimljeno s vrlo ozbiljnim ozljedama srca i jetre. U bjelovarskoj bolnici napravili su sve što su mogli, uspjeli su ga stabilizirati te organizirati prijevoz u Zagreb...

- Liječnički tim na čelu s ravnateljicom bolnice dr. Sanelom Grbaš Bratković izveo je složenu operaciju tijekom koje su iz tijela dječaka izvadili metalni predmet koji mu je probio prsni koš, oštetio srce i zaustavio se u jetri. Kirurzi su uspjeli zašiti ozljede na srcu i jetri te zaustaviti krvarenje - piše portal prigorski.hr.

Rebro: Dječakovo stanje stabilno

Dječak je trenutno hospitaliziran na pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici KBC-a Rebro s teškim ozljedama, no stanje mu je stabilno, doznajemo u ovoj bolnici. Dobrim dijelom, ističu na Rebru, za to su zaslužne i medicinske ekipe iz Opće bolnice Bjelovar gdje je dječak prvotno primljen. Doznajemo da su mu ozljede u bjelovarskoj bolnici vrlo kvalitetno obrađene i zbrinute, što mu je moguće i spasilo život. A riječ je o vrlo teškim ozljedama unutarnjih organa, poput srca i jetre, kroz dječakovo tijelo doslovno su proletjeli geleri... Oštećena mu je i rožnica oka. Na Rebru ne znaju što je prouzročilo ozljede, no s obzirom na njihov karakter pretpostavljaju da je riječ o ozbiljnoj eksplozivnoj napravi. Unatoč težini ozljeda na Rebru očekuju da će se 12-godišnjak uspješno oporaviti.

Kako neslužbeno doznajemo, dijete je u vrijeme eksplozije boravilo kod bake. Navodno nitko od članova obitelji nije vidio kako se eksplozija dogodila, odnosno, u kritično je vrijeme dijete očito ostalo samo. Uhićeni su još na kriminalističkom istraživanju u policiji, nakon čega bi se trebalo znati nešto više detalja.