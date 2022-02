Prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu upozorio je u četvrtak na bolničke superbakterije koje su otporne na mnoge antibiotike i koje predstavljaju sve veću opasnost, prenosi HRT. Time je ukazao i na problem prekomjernog i neodgovornog korištenja antibiotika.

- Mi smo danas svjesni da u bolnicama postoje takozvane bolničke superbakterije koje su otporne na mnoge antibiotike. One predstavljaju sve veću opasnost, rastuću, i predviđanja su takva da od danas, kada imate otprilike 700.000 umrlih od takvih bakterija godišnje, može doći i do broja deset puta većeg, oko 7 do 10 milijuna ljudi godišnje. I to su ozbiljni podaci o kojima moramo biti svjesni - rekao je Đikić za HRT.

Naglasio je kako ovo može predstavljati problem i kod liječenja pacijenata od COVIDA, ali ne zna kakva je situacija u Hrvatskoj i koliko je COVID pacijenata bilo superinficirano ovakvim bakterijama.

- Onoga trenutka kada čovjek uđe u bolnicu, sa svim tim mogućim dodatnim opasnostima, pogotovo kod intubacije, kod respiratora, vi tada možete dobiti i sekundarne posljedice. One mogu biti mehaničke prirode, da vam se ošteti respiratorni trakt, ali vrlo često je i posljedica ulaska bakterija koje postoje u bolnicama dodatno na virus - dodao je.

Kao glavni uzrok razvijanja ovako otpornih bakterija vidi prekomjerno i neodgovorno korištenje antibiotika, ne samo kod ljudi, već i kod životinja. Pozvao je građane da ne koriste antibiotike koji su stari, nisu propisani i koji nisu prije testirani na vrstu bakterija koje momentalno imaju.

- Stvarajući te otporne bakterije kopamo sebi jednu rupu koja će biti sve veća i veća u budućnosti - poručio je Đikić.