Đikić: 'Hrvatska bi teško preživjela drugi lockdown'

Znanstvenik Đikić smatra da trebamo učinkovite a ne ‘blage’ mjere te da Vlada i Stožer zbunjuju javnost...

<p>Vlada treba sveobuhvatni program koji će pravilno i javno komunicirati građanima. Izjave članova Stožera, znanstvenog savjeta Vlade, ali i članova Vlade, zadnjih mjeseci su često bile kontradiktorne, zbunjujuće, ne temeljene na činjenicama. Nažalost, nisu željeli čuti dobronamjerne savjete i konstruktivne kritike stručnjaka, koje su predviđale današnji scenarij. Kaže nam to naš ugledni znanstvenik s njemačkom adresom<strong> Ivan Điki</strong>ć.</p><p><strong>Pogledajte video: U Hrvatskoj svaki dan sve više zaraženih</strong></p><h2>Situacija je ozbiljna</h2><p>Dodaje kako je sve to dovelo do nepotrebnih sukoba u medijima i gubljenja povjerenja građana u odluke koje Vlada donosi.</p><p>- Danas je situacija itekako ozbiljna i potrebno je da svi zajednički radimo na pravilnim mjerama da bismo spriječili mnogo lošiji scenarij, a to je nekontrolirani lockdown s protestima ljudi na cesti. Radnici niti gospodarstvo neće preživjeti lagano još jedan nekontrolirani lockdown bez pravilnih mjera. Repeticiju događaja iz Češke od ljeta do danas možemo izbjeći ako se svi uozbiljimo. Pri tome je glavni utjecaj Vlade, a posebno premijera, da umjesto sukoba u medijima dominiraju teme znanstvenih brojeva, točnih mjera i stvaranja povjerenja, opreza i odgovornosti građana - upozorava Đikić.</p><h2>Najbolje i najefikasnije, ne najblaže mjere</h2><p>Po njemu u borbi protiv Covid-19 naglasak treba biti na najboljim i najefikasnijim mjerama, a ne na najblažima.</p><p>Upravo članovi našeg Nacionalnog stožera gotovo svakodnevno komuniciraju kako Hrvatska ima neke od trenutno najblažih mjera. A istodobno broj novih pozitivnih slučajeva iz dana u dan ruši rekorde. </p><p>- Svaka zemlja ima svoje specifičnosti, kulturne, socijalne i druge, pa se pravilne mjere mogu prilagoditi. Pogledajte primjer Novog Zelanda, Kine ili Njemačke. Mjere su djelovale i djeluju. Važno je da se ne uspoređuje tko ima blaže ili strože mjere nego jesu li mjere djelotvorne ili ne - dodaje Đikić. Smatra da Hrvatska treba svoje mjere koje će djelovati lokalno ili globalno u Hrvatskoj i prekinuti ovaj val širenja virusa.</p><p>- To uključuje izoliranje virusa, dovoljno testiranja, održavanje distance među ljudima, higijena i sve ono što su preporučile odgovorne službe. No sve to ne smije biti kaotično i komunicirano preko medijskih rasprava navečer na televiziji. Takve mjere mogu i trebaju biti pripremljene unaprijed. Na primjer, na temelju točnih informacija (broj zaraženih na 100.000 ljudi i/ili postotak pozitivnih na testiranje u danu ili kumulativno tijekom tjedan dana) znamo koje mjere nas očekuju točno za svaku grupaciju. Važno je imati i jasne mjere za radna mjesta, gospodarstvo, radnike i posebno škole. Maksimalni napor je osigurati sigurnost djece u školama. Roditelji trebaju biti uključeni u taj proces i znati točno razloge i detalje promjena ili novih odluka da se mogu organizirati s poslom i privatnim obavezama - kaže.</p>