Capak: 'Sutra očekujemo još više zaraženih nego danas'

<p>Gosti večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u su Krunoslav Capak, Saša Srića, Igor Štagljar, Damir Trut, Željka Karin i Dino Kozlevac. Tema emisije je porast broja zaraženih korona virusom, mjere koje nam možda slijede i eventualne kazne za one koji ih krše.</p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, <strong>Krunoslav Capak</strong> je na početku, komentirajući Sloveniju, rekao kako će Hrvatska sve napraviti da se izbjegne lockdown.</p><p>- Imamo cijeli niz mjera - rekao je Capak.</p><p>- Slovenija nije vidjela rezultat prethodnih mjera. Mi epidemiolozi smo skloni strožim mjerama, ali treba razmišljati da se život i ekonomija moraju nastaviti - dodaje.</p><p>- Danas se ova brojka od 705 u Zagrebu ne vidi u potpunosti u našem praćenju. Mi smo danas bili u intezivnom kontaktu. Njihova realna brojka danas je bila nešto veća od 500. Sutrašnja brojka će biti nešto manja od te brojke. Za Hrvatsku je jako teško kazati, ali mislimo da će brojka biti nešto veća od današnje - objasnio je ravnatelj. </p><p>- Statistika je alarmantna, to je brojka koja nas mora upozoriti da slušamo upute stožera i pridržavamo se mjera. Zdravstveni sustav je preopterećen, među kolegama vlada zabrinutost, uvukao se virus duboko u zdravstveni sustav, dosta liječnika i medicinskih sestara je zaraženo. Medicinske sestre su na izmaku snaga – rekao je pak Saša Srića, pulmolog s Klinike za plućne bolesti Jordanovac.</p><p>Načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac istaknuo je da Istarska županija neće uspjeti dugo održavati dobru situaciju u županiju, ako se nastave ovako velike brojke na nacionalnoj razini jer stalno imaju nove importirane slučajeve. Kazao je da bi se trebalo više kontrolirat kretanje ljudi iz i u županiju, ali je napomenuo da su protiv potpunog zatvaranja.</p><p>- Naši ljudi nisu svjesni koliko su bili privilegirani u prvom valu jer su stožer i Vlada odlično upravljali epidemijom. Kanada je išla u lockdown 18. ožujka, danas je preko 208 tisuća slučajeva, ali se ozbiljno pristupilo. Prije dva tjedna zatvorene sve teretane, unutrašnji prostori restorana, kina... Moram napomenuti da je to moguće napraviti u jednoj zemlji koja je toliko bogata - kazao je Igor Štagljar, hrvatski znanstvenik koji radi na Sveučilištu u Torontu, ističući da Kanada nije ni približno dobro to riješila kao Hrvatska. Bilo bi odlično kada bi i mi imali takve rezerve, ali mi si ne možemo dozvoliti takve mjere, nadovezao se Capak.</p><p>- Kao što je rekao kolega Kozlevac, nismo otok. Situacija oko nas se prelijeva na Hrvatsku, ali mi imamo i horizontalnu transmisiju - dodao je.<br/> <br/> </p>