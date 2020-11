Đikić ponovno prozvao Dragana Primorca za sukob interesa

Ivan Đikić u otvorenom pismu ponovno je pozvao Dragana Primorca da objasni je li u sukobu interesa kad su u pitanju brza antigenska testiranja odnosno testiranje nogometaša na covid-19 u Hrvatskoj

<p><strong>Dragan Primorac</strong> mu je ranije odgovorio da ne može biti u u sukobu interesa zbog antigenskih testova jer ne posluje s državom. Rekao je i da se u sv. Katarini provode brza antigenska testiranja, ali da ne posluju s državom niti prodaju državi antigenske testove. "Mislim da je kolega Đikić pogriješio, pucao je sačmaricom ne brinući koga će pogoditi", rekao je Primorac za portal Index.</p><p><strong>Ivan Đikić </strong>je pak ustvrdio kako se čini da je svojim pitanjima pogodio 'u sridu' i da Primorac izbjegava dati direktne odgovore te ga ponovno zamolio da odgovori na pitanje tko je i kako financirao testiranje nogometaša na covid19 u RH.</p><p>"Isticali ste se da je to revolucionarna nova strategija RH kojoj se cijeli svijet divi uključujući i UEFA i FIFA. Ako je tome tako, onda ne razumijem zašto ju sada ne koristite u Hrvatskoj uspješno kada imamo toliko nogometaša zaraženih?", upitao je Đikić u javnom pismu Primorca.</p><p>"Mene, a vjerujem i građane RH, zanima kolika je ukupna vrijednost tog projekta: 200 ili 500 tisuća kuna? Ili još više od toga? Također, važno je i tko je dobio novce od HNS-a te gdje su vršena testiranja? Jeste li Vi osobno ili bolnica Sv. Katarina primili iznos od HNS-a za testiranja nogometaša? Rekli ste da je jedan dio testiranja napravljen u kompaniji Genos (kolega Lauc tvrdi da je Genos sve napravio bez novca HNS-a). Koliko je novca plaćeno Nastavnom Zavodu Andrija Štampar u Zagrebu?", pitao je dalje Primorac i dodao da će, tak kad se to sazna, cijeli slučaj s financijske strane biti transparentan i jasan.</p><p>Pozvao je Primorca i da pojasni tvrdnje da to nije državni nego privatni projekt između njega i HNS-a i tko je dopustio da se takva „privatna“ testiranja vrše u javnoj zdravstvenoj ustanovi kada je cijeli zdravstveni sustav bio pod ogromnim opterećenjem.</p><p>Đikić smatra da je tu riječ o ozbiljnim problemima u pristupu testiranju građana Hrvatske te da je pismo zato uputio Vladi RH i građanima.</p><p>"Hrvatska je danas 'Wild West' testiranja. Ne postoje transparentna pravila, nije uvijek jasno tko se i kada testira, tko se ubraja u zaražene a tko ne. Primjerice antigeni testovi nisu uračunati u broj zaraženih, „vjerojatni“ covid19 pacijenti su osobe u izolaciji sa simptomima bez ikakvih testiranja, ne uračunavaju se u broj zaraženih", ustvrdio je Đikić i ocijenio da su u listopadu i studenom stoga donošene "potpuno krive procjene", a Vlada RH "krive odluke" što je, napominje, rezultiralo današnjom situacijom s velikim ljudskim i ekonomskim gubicima.</p><p>"To se može riješiti jasnim pravilima i odlukama. No, veći problem su kapaciteti testiranja i veliki nered u naplaćivanju i cijenama testiranja", upozorio je te ustvrdio da je primjer masovnog testiranja u Zagrebu - potpuni promašaj stručnog djelovanja.</p><p>"Samo masovno testiranje bez pravilnih mjera i korištenja podataka za brzo lokalno djelovanja neće pomoći u sprečavanju zaraze a ogromni novci građana Zagreba bit će potrošeni", ocijenio je Đikiće te dodao kako nije upoznat s cijenama testiranja u Zagrebu.</p><p>Na premijera Andreja Plenkovića apelirao je da preispita cijeli slučaj i odgovori kako je moguće da se prostorije javnog zdravstva koriste za privatne projekte pojedinaca tijekom ozbiljne zdravstvene krize.</p><p>Ministru zdravstva Viliju Berošu predložio je način kako regulirati cijenu antigenih testiranja u RH te da treba definirati limit za cijene svih antigenih testova na 70 ili max 100 kuna po testu u državnim i privatnim laboratorijima.</p><p>"Ovo su izrazito teška i krizna vremena i nerazumno podizanje cijena testiranja od strane privatnika nisu etična, opravdana niti u interesu većina građana RH", zaključio je Đikić.</p>