Ivan Đikić, molekularni biolog sa Sveučilišta Goethe, gostovao je na HRT-u te se osvrnuo na poražavajuće brojke zaraženih od koronavirusa u Europi. Pokušao je dati odgovor na sva ključna pitanja. Zašto je Europa postala svjetsko žarište korone? Je li situacija u Njemačkoj dramatična? Koliko znanstvenici pridonose zbunjenosti i otporu građana? Vraća li se masovno testiranje na koronu kao ključna kontrola zaraze? Može li se i ove zime očekivati lockdown? Hoće li se pandemija smiriti kombinacijom cijepljenja i novih lijekova i kada bi se to moglo očekivati. Ovo su tek neka od pitanja na koje je pokušao dati odgovor.

"Virus je pomiješao karte"

- Druga važna informacija je da je virus pomiješao karte. Stvorio je puno opasniju, brzo šireću varijantu, tzv. delta varijantu. Ona stvara probleme i u državama koje imaju puno veći broj procijepljenih, nego što je to Hrvatska - rekao je u razgovoru za HRT.

- Ako u bilo kojoj državi tvrdimo da imamo slabiji virus ili da on nije opasan, onda je to ogroman problem za javnost. Građani se onda ponašaju kao da virusa nema. S druge strane, ako netko tvrdi da ćemo cijepljenjem od 80% i potpunim otvaranjem, kao da virusa nema oko nas, pobijediti virus, također je netočno - kaže.

"Ozbiljni podaci su tjedna incidencija novozaraženih"

- Ozbiljni podaci su tjedna incidencija novozaraženih. Svaka država na temelju toga i s obzirom na broj zaštićenih, cijepljenjem ili prebolijevanjem bolesti, mora donositi pravilne mjere u pravo vrijeme. Onda je glavni broj koji trebamo pratiti broj preminulih u zadnje dvije godine na temelju milijun stanovnika u toj državi - rekao je Đikić.

- Tako možete vidjeti da je Nizozemska dobro, također i Danska, a Norveška ima samo 200 preminulih na milijun stanovnika. U Hrvatskoj imamo 2000 preminulih na milijun stanovnika, a u Bugarskoj 3600. Na temelju toga možemo gledati kako se države ponašaju, koliko je vlada uspjela građane uvjeriti da je virus oko nas, da je opasan i da imamo oružje protiv virusa - cijepljenje, epidemiološke mjere te sloboda, kada se može građanima ponuditi slobodno ponašanje. Na temelju toga se može vidjeti kvaliteta zemlje i snaga građana koji vjeruju u znanost i znanstvene podatke - nastavlja Đikić.

"Tko dođe u kontakt s virusom otvorio je vlastiti rulet"

U javnosti se javljaju svakakve kalkulacije gdje se smatra da će svi doći u kontakt s virusom i da je to jedini izlaz, no sa tim se ne slaže Đikić.

- Tko god dođe u kontakt s virusom otvori vlastiti rulet. Mnogi ljudi imaju blage simptome, ali sve veći broj, pa i mlađih ljudi, imaju ozbiljnije simptome. Ljudi umiru od te bolesti. Osim toga, ostaju posljedice o kojima još malo znamo, tzv. post-covid sindrom. Preporučio bih da se što manji broj zarazi virusom, a što veći broj zaštiti cijepljenjem - kazao je.

- Ako se to dogodi unutar dvije-tri godine, virus će naći svoj put u populaciji koji je cijepljen i prebolio bolest. Njihov imunitet je snažan nakon prvih tri do šest mjeseci, ali nakon toga pada. Ljudi koji su preboljeli bolest prošle godine više nisu zaštićeni. Stoga se i preboljeli trebaju cijepiti - rekao je.

- Na temelju podataka kojima raspolažemo, preboljele osobe nisu zaštićene doživotno, već tri do šest mjeseci, ali nakon šest do devet mjeseci obrana antitijelima pada. Stanični imunitet je vrlo važna komponenta i postoje oni koji su zaštićeni staničnim imunitetom bitno snažnije, ali to je tek manjina - izjavio je Đikić.

Kaže da će se on uskoro cijepiti trećom dozom, a cijepit će se i njegova djeca

- Bitno je potaknuti imunitet u najkritičnijim mjesecima, za vrijeme zime, jer će ljudi biti izloženi virusu, opasnim varijantama - smatra Đikić te je istaknuo da će se uskoro cijepiti trećom dozom, a cijepit će se i njegova djeca.

Slaže se s izjavom čelnika Svjetske zdravstvene organizacije da je skandalozno da neke države kreću s trećom dozom cjepiva, a da se dio država zbog siromaštva nije uspio cijepiti niti prvom.

Kaže da nismo pokazali solidarnost prema siromašnim zemljama

- Skandalozno je da nismo pokazali solidarnost prema siromašnim državama. Neke imaju ispod 10% procijepljenosti. Žalosno je da nismo došli do 40% procijepljenosti širom svijeta. Cjepiva ima dovoljno i trebali bi se svi procijepiti. Važno je zaštititi svaki život - izjavio i istaknuo da je cjepivo siromašnima trebalo biti organizirano na temelju političke odluke, na temelju ekonomske snage koje države imaju neovisno o tome da se ljudi cijepe trećom dozom.

Osvrnuo se i o iskustvima u Njemačkoj kazao je da je tjedna incidencija 250-290 novozaraženih na 100.000 stanovnika. To je alarmantno za njemačke znanstvenike. Traže ozbiljne i učinkovite mjere.

- Iako je Njemačka vrlo dobro organizirana, sada možete vidjeti da onda kada nemate odlučno vodstvo, pravilne mjere, incidencija ide prema gore. U Njemačkoj je incidencija 290, a u Hrvatskoj 960. Tri puta je veća incidencija u Hrvatskoj, a još uvijek ne razgovaramo o ozbiljnim mjerama, već o covid-potvrdama koje ne mogu jednostavno pomoći u takvoj situaciji - istaknuo je Đikić.

Napominje da se virus treba zaustaviti na početku te da mu ne treba dopustiti da se proširi po cijeloj populaciji.

Kaže da nikad nije bio za lockdown

- Ta riječ je izmanipulirana. To je strašenje ljudi. Uvijek sam govorio da su neophodne pravilne mjere u pravo vrijeme. Prošle jeseni smo imali istu diskusiju. Znanstvenici su govorili političarima da ne odlaze na političke skupove u većem broju nego što je potrebno. Sve je to bilo ignorirano. U Hrvatskoj se govorilo kako je tu najliberalniji sustav - kaže.

- Uoči prošlog Božića nitko od znanstvenika nije tražio da bude potpuno zatvaranje ljudi iz jedne županije u drugu. Tu odluku su donijeli stožer i vlada, a prije su rekli da nikada to neće napraviti. Političari obećavaju ljudima i dodvoravaju im se. Ne smiju to raditi. Na temelju podataka epidemiolozi, znanstvenici, stožeri, moraju na temelju struke donositi pravilne mjere koje će spriječiti povećanje mjera koje će dovesti do zatvaranja između županija - rekao je Đikić.

O covid-potvrdama

Naglašava da je slična situacija danas s covid-potvrdama.

- Imate potpunu paniku. Nitko ne zna što će se dogoditi u ponedjeljak, utorak. Mnoge države su uvele covid-potvrde prije mjesec dana. Nigdje nema nikakvih velikih problema. Moram istaknuti da covid-potvrde ne štite 100%, ali velikim dijelom štite nekontrolirano širenje virusa u populaciji - izjavio je Đikić.

Upitan i vezano uz vjerodostojnost covid potvrde s obzirom da se i cijepljeni mogu cijepiti.

- Sve je u brojevima. Covid-potvrde pomažu, ali ne 100%. Znamo da oni koji su cijepljeni prije šest mjeseci zaštićeni su od prijenosa šest puta, a od oboljenja 11 puta. Svaka osoba koja uđe npr. u restoran s covid-potvrdom smanjila je mogućnost da će širiti zarazu, iako možda ima u sebi virus. Kada ljudi dođu u restoran s covid-potvrdom također se moraju pridržavati epidemioloških mjera - istaknuo je.

Spomenuo obavezno cijepljenje

Govoreći o masovnom testiranju kazao je kako smatra da se ljude treba jako educirati i motivirati ih da poštuju odluku.

- Uz covid-potvrde trebaju postojati i epidemiološke mjere. Što se tiče testiranja, u ovoj situaciji kada imate pozitivnih oko 40% ili 50% nakon toga, onda je testiranje izgubilo funkciju. Tada je neophodno prekinuti ciklus virusa jer je virus svugdje oko nas. Apeliram na ljude da se ponašaju odgovorno i da se zaštite - kazao je.

- Cijepljenje je najveći doseg medicine koji pomaže u borbi protiv virusnih bolesti. Tu komunikaciju moramo nastaviti prenositi građanima. Pravilnim prenošenjem dobit ćemo potporu građana. Ali ako uz to, uz mjere, uz lijekove koje razvijamo, ništa ne djeluje, onda se mora razgovarati o obveznom cijepljenju - dodao je.