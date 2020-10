Đikić: Treba definirati generalne mjere ako izgubimo kontrolu

Moje je mišljenje da u borbi protiv širenja koronavirusa najviše pomažu točni podaci o širenju zaraze, pravilne mjere protiv izvora širenja te oprez i samo oprez građana, komentirao je Ivan Đikić

<p>Potrebno je imati transparentni plan pravilnih mjera u borbi protiv COVID-19 radi zaštite zdravlja, gospodarstva, školovanja i života. To znači da treba javno prezentirati gdje su granice nakon kojih se donose dodatne mjere i koje su one točno, komentirao je znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> za <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/znanstvenici-i-strucnjaci-o-sve-vecem-broju-zarazenih-ovo-su-tri-mjere-koje-hitno-treba-poduzeti-1440540" target="_blank">Večernji list</a>. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tri scenarija koja nas očekuju</strong></p><p>- Ako znamo da su u posljednjih tjedan dan glavni izvor zaraze noćni klubovi, kao što je to bilo tijekom ljeta, ili privatna okupljanja ili politički skupovi, onda treba mjere prvenstveno usmjeriti na te grupacije i prekinuti izvor zaraze i to što prije, strogo i efikasno bez kašnjenja - komentirao je te dodao da na puno pitanja nema odgovora, primjerice što ako dođe do proboja virusa na radna mjesta, koje su točne lokalne preporuke, detalji o radu škola...</p><p>- U konačnici, mora biti sasvim jasno koje su generalne mjere ako izgubimo kontrolu izvora i ako se virus počne nekontrolirano širiti u cijeloj populaciji. Kako ćemo zaštiti ugrožene skupine, bolnice i staračke domove? - pita se Đikić te zaključuje kako je važno unaprijed znati redoslijed mjera umjesto stalno se prepirati u medijima oko svake mjere posebno.</p><p>- Moje je mišljenje da u borbi protiv širenja koronavirusa najviše pomažu točni podaci o širenju zaraze, pravilne mjere protiv izvora širenja te oprez i samo oprez građana da zaštite sebe i druge. Oprez znači održavanje distance, higijena, maske i ponašanje koje neće poticati nego prekidati širenje zaraze. Uz takav oprez građani mogu raditi i djeca ići u škole - rekao je. </p>