'Crnog scenarija neće biti, a cjepivo nam stiže na proljeće'

Život će ići dalje i nakon korone, ali mislim da moramo biti odgovorni jedni prema drugima, kao što i jesmo bili do sada, rekao je Dragan Primorac, član znanstvenog savjeta Vlade RH

<p>U razgovoru s kolegama koje rade na razvoju i proizvodnji doznajem, a kontaktiram s tri-četiri različite grupe, npr. jučer sam razgovarao s grupom iz SAD-a, Izraela, Njemačke, kolege su uvjereni su da će cjepivo biti spremno za širu populaciju na proljeće. S druge strane, negdje već u siječnju nastavit će se cijepljenje ciljanih populacija koje su sastavni dio kliničkih istraživanja faze tri, rekao je <strong>Dragan Primorac, </strong>član znanstvenog savjeta Vlade RH,<strong> </strong>u<strong> <a href="https://vijesti.hrt.hr/669328/primorac-vjerujem-da-se-crni-scenarij-nece-i-ne-smije-dogoditi">HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska</a>.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tri moguća scenarija</strong></p><p>Poručio je da je njegov optimizam golem te da vjeruje u snagu i odgovornost hrvatskog čovjeka.<br/> <br/> - Život će ići dalje i nakon korone, ali mislim da moramo biti odgovorni jedni prema drugima, kao što i jesmo bili do sada. I Hrvatska onda neće imati problema i vjerujem da se nikakav crni scenarij neće i ne smije dogoditi - izjavio je Primorac. </p><p>Objasnio je i zašto je testiranje na korona virus kod nas toliko skupo. </p><p>- Cijenu najviše definira proizvođač testova tako da naši, kad dobiju taj test u instituciju, moraju pratiti tu cijenu. To je vrlo često nekorektno jer u stvarnosti cijena bi trebala biti daleko manja. Međutim, cijena koju nametne proizvođač je nekorektna i vi nemate izbora - rekao je Primorac te dodao ako se pojavi i proizvođač s boljom cijenom, svi će ići prema njemu, ali ti testovi moraju prethodno biti validirani.</p><p><br/> <br/> Komentirao je da Slovačka želi testirati cijelu populaciju koristeći tzv. antigenski test, kod kojeg rezultate dobijete unutar 20-ak minuta, te one pozitivne staviti u izolaciju, što smatraju iznimno učinkovitim i financijski isplativim jer će spriječiti zatvaranje države, gospodarstva, škola.</p><p>- Slovački premijer kroz to želi i promovirati svoju državu. Kad govorimo o tim brzim antigenskim testovima, osjetljivost im je oko 97%, a specifičnost iznad 99%. Mi smo, naravno, uvijek svjesni te mogućnosti da se može dogoditi lažno negativan rezultat, mi znamo da su ti testovi optimalni ako se radi od četvrtog dana nakon pojave simptoma i slično, ali vi uvijek možete kombinirati nekoliko metodologija pa ako je potrebno rezultat provjeriti i PCR-om. Nemojte zaboraviti da virusu treba 5 dana da se replicira u našoj nosnoj sluznici. I u konačnici, nama je jedini interes da dobijemo istinu, da možemo djelovati što prije, da oni koji trebaju biti u samoizolaciji budu, oni koji ne trebaju da ne budu u samoizolaciji, da život ide dalje - rekao je Primorac.</p><p><br/> <br/> Naglasio je i probleme o kojima se sve više govori, a vezani su uz preosjetljivost PCR testova. U časopisu 'The Lancet' je objavljeno da je između 0.8-4 posto svih rezultata dobivenih PCR analizom lažno pozitivno. O tome posebno govore američke kolege s Harvarda i USF Irvin, jer za nas su pozitivni i oni sa svega deset kopija virusa, ali i oni koje imaju milijun virusa, a među njima je golema razlika u mogućnosti širenja reakcije.</p><p>Istaknuo je i golemu snagu našeg imunosnog sustava kojeg se ne smije podcijeniti jer svaki dan udahnemo između 100.000 do 1.000.000 čestica i usprkos tome rijetko obolijevamo.<br/> <br/> - Što se tiče škola, bila je sjajna odluka Ministarstva da se škole otvore, a danas svjedočimo da je svega 2.2 posto djece u samoizolaciji, a 0.7 posto ih je pozitivnih na SARS/CoV-2, a slično je i među nastavnicima među kojima je svega 0.2 posto pozitivnih - rekao je Primorac.</p>