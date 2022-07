Đikić: Trenutno je u Europi ljetni val pandemije, ali vidi se kraj

Znanstvenik Ivan Đikić komentirao je stanje s pandemijom koronavirusa za N1. Komentirao je i nova cjepiva koja bi mogla biti dostupna od jeseni te rekao kako nekoliko kompanija radi na cjepivima koja su specifična za zadnje varijante virusa, a da će ispitivanja biti gotova do kraja ljeta.

- Znanstvenici rade na tome da se biraju i drugi antigeni, drugi proteini virusa koji će imati panspecifičnost i bili bi primjenjivi i na druge koronaviruse. Nešto slično radimo s cjepivom protiv influence. Mislim da je to nešto što će omogućiti dodatnu zaštitu, pogotovo onoj skupini koja je u posebnom riziku - rekao je.

- Trenutno u cijeloj Europi jesmo u ljetnom valu pandemije - poručio je te objasnio da su stvorene nove subvarijante omikrona koje imaju karakteristiku vrlo brzog širenja.

- Uključile su i jednu mutaciju koja povećava fuzijske sposobnosti virusa u našim plućima i na taj način povećava ozbiljnost bolesti - rekao je.

Đikić je rekao i kako je nevjerojatan uspjeh to što je cjepivo brzo stvoreno te da je učinkovitost cjepiva spasila milijune života.

- Zašto ljudi ne žele prihvatiti te konkretne činjenice? Radi toga što postoji snažna kampanja gdje je prezentiraju neprovjereni i lažni podaci i ljudi su zbunjeni, zato što nemaju povjerenja u vlade pa dijelom gube povjerenje i u znanstvene podatke. Gdje vidimo da je postotak procijepljenosti nizak, moramo ljudima pokazati koja je korist od cijepljenja - rekao je.

Đikić je rekao i kako ne postoji sezonalnost virusa, jer se koronavirus širi bilo kada i bilo gdje, te da ne znači da je ljeti bezopasan.

Poručio je i da vidi kraj pandemiji.

- Ovo što se događa sada, kad vidite način na koji populacija reagira s ne toliko ozbiljnim brojem umrlih zbog imuniteta koji smo stekli, vjerujem da ćemo to moći puno uspješnije kontrolirati, na način da kad se pojavi u jednoj zemlji, akutnim mjerama to možemo spriječiti da se ne širi u cijelom svijetu. Za takve, lokalne mjere bit će opravdane i najvjerojatnije će i ljudi participirati u tome u načinu na koji možemo dobiti ljude da pravilnim i lokalnim djelovanjem možemo živjeti. Pitanje evolucijskih promjena u virusu znak je da će doći do kraja pandemije, a kada će to biti, ne možemo u ovom trenutku znati - rekao je.

