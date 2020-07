Sijali strah: Dileri kokainom i travom pali u akciji "Tebra" optuženi i za paljenje četiri auta

Uskok je optužio skupinu od 20 ljudi za zločinačko udruženje,dilanje droge, dovođenja u opasnost života i imovine, poticanja na tešku tjelesnu ozljedu, prikrivanja, protupravne naplate...

<p>Tomislava Sablju i Tomislava Sučića terete da su, u razdoblju od svibnja 2016. do sredine svibnja 2019. godine, u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i Albaniji povezali u zajedničko djelovanje desetak drugih pa su dva Tomislava marihuanu kupovali od ilegalnih proizvođača i krijumčara u Albaniji i Crnoj Gori te su organizirali njenu dopremu u BiH. Iz Ljubuškog je išla u Dugopolje i Vrgorac a od tamo u Zagreb i Kupinec. Tu su je prodavali drugim članovima skupine. U Hrvatsku su u prokrijumčarili najmanje 15,7 tona marihuane, navodi Uskok u optužnici, dodajući kako su Sabljo i Sučić s istim ciljem u najmanje dva navrata nabavili najmanje 1335 grama kokaina. </p><p>Petorica optuženih tako su "zaradili" 84, 6 milijuna kuna a ostali okrivljenici za sada neutvrđen iznos. </p><p>Sabljić, Sučić i bivši policajac Đorđe Vuletić terete se i da su od prosinca 2017. pa do 5. srpnja 2019. godine u Zagrebu u zajedničko djelovanje povezali skupinu optuženika kako bi, u cilju stvaranja osjećaja straha i nesigurnosti fizički napadali i nanosili teške tjelesne ozljede pojedinim osobama te palili osobne automobile pojedinih osoba, prikrivali stvari za koje su znali da su ukradene i primjenom fizičkog nasilja naplaćivali dugove.</p><p>Tako su, navodi Uskok u optužnici, u okviru realizacije dogovorenog plana, organizirali i proveli zapaljenje najmanje četiri osobna automobila, pripremali napad na najmanje jednu osobu, prikrivali najmanje jedan ukradeni osobni automobil, te protupravno naplatili dug od najmanje jedne osobe. Između ostaloga terete se da su organizirali paljevinu automobila <strong>Krešimira Antolića</strong>, šefa sigurnosti u Dinamu, te još tri automobila na području Zagreba.</p><p> Osim po narudžbi, aute su palili i da bi se nekome osvetili. Sve su to policajci do u detalja saznali jer su u njihove automobile postavili "bubice". Pogotovo su pričljivi bili Tomislav Sabljo u svome Mercedesu S AMG i Sučić u BMW "sedmici". Sumnja se da su, osim Antolićeva vozila, početkom 2018. zapalili vozilo Marka Z., redara u klubu Sokol. Sablju sumnjiče da je paljevinu organizirao jer ga je jednom prilikom redar izbacio iz kluba. Pravosudnom policajcu Alenu M., kojeg je i osobno pratio, Sabljo je dao zapaliti auto jer mu, snimili su policajci Sabljino objašnjenje, dok je bio u zatvoru, nije dao da vidi dijete koje mu je došlo u posjet.</p><p>Uskok je u optužnici podignutoj pred Županijskim sudom u Zagrebu predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist, pri čemu je za dvojicu okrivljenika predloženo prošireno oduzimanje imovinske koristi. Također je u odnosu na šestoricu okrivljenika predloženo produljenje istražnog zatvora.</p><p> </p>