Detalji akcije 'Tebra': Planirali napade i na Mamićeve ljude?

Začuli su se udarac auta i vrisak. Žena je ležala na podu, policajci s fantomkama blokirali su joj put te je izbacili s mjesta suvozača, rekao nam je čitatelj koji je snimio policajce u akciji u zagrebačkom naselju Prečko.

- Izašao sam na balkon i pio jutarnju kavu. Vidio sam neku akciju preko puta u Lhotkinoj ulici. Stigla su dva kombija s interventnim policajcima. Taj BMW se pokušao okrenuti na zebri, vjerojatno kako bi pobjegao policajcima, no put im je prepriječio drugi policijski auto bez oznaka. Policajci su imali pancirke i bili naoružani automatskim puškama - opisao je čitatelj dramatičan prizor. Kaže da je muškarac stajao sa strane, a žena vrištala dok ju je policija odvozila u kombiju.

Fizioterapeutkinja, koja je dolazila u posjet kod pacijentice u Lhotkinu, vidjela je policajce kako odvode mlađeg mršavog muškarca. Pitala je što se događa, a oni su joj samo pokazali prstom da bude tiho.

Iz MUP-a su samo šturo potvrdili da rade obradu nad više osoba zbog organiziranog kriminala. Kako doznajemo, sumnjiče ih za više kaznenih djela iz domene organiziranog kriminala, i to u sklopu zločinačkog udruženja. Među privedenima su i dobro poznati policijski znanci, koji su u javnosti etiketirani kao pripadnici “knežijske skupine”.

Najpoznatije ime među njima je Đorđe Vuletić (58), kojemu se sudilo u sklopu procesa tzv. “zločinačkoj organizaciji”. Neslužbeno doznajemo da su među privedenima i Tomislav Sabljo (37), Goran Vidović (39), Josip Nikić, Josip Devčić, Siniša Žalac, ugostitelj Karlo Pick te jedan odvjetnik. Kriminalističku obradu provodi Pnuskok, a od kaznenih djela za koje ih se sumnjiči spominju se preprodaja droge, palež automobila i planiranje premlaćivanja. Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao je kako on zastupa dvojicu osumnjičenih, ali o imenima nije htio razgovarati.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Odvjetnik Andrej Ilić, također priveden u akciji, zastupao je Bojana Gudurića, jednog od optuženih za sudjelovanje u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića u listopadu 2008.

- Radi se o više kaznenih djela počinjenih navodno u sastavu zločinačke organizacije. Kolokvijalno govoreći, radi se o nekom paležu vozila, planiranju napada, dakle nanošenju fizičkih ozljeda nekim ljudima. Međutim, to je sad gruba verzija priče, tek ćemo vidjeti tijekom popodneva i sutrašnjeg dana u što će se sve to iskristalizirati - rekao je Pavasović. Upitan jesu li uhićenja povezana s Dinamom, Pavasović Visković je rekao kako mu se “u naznakama čini da je”, ali i da mu se čini da je sve što je povezano s GNK Dinamom “vrlo tanko s dokazima” te da sumnja da će doći do pravosudnog epiloga “koji bi zadovoljio nekoga tko je pokrenuo ovaj postupak”.

- Ovo ustvari izgleda puno spektakularnije nego što to uistinu jest - rekao je Pavasović Visković za RTL.

Neslužbeno, spominje se palež automobila Krešimira Antolića, šefa za sigurnost GNK Dinamo, koji je planuo na zagrebačkim Vrbanima u prosincu 2017.

U akciji je sudjelovala i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), pišu bosanskohercegovački mediji.

Na području Ljubuškog su radili pretrage prostorija koje koriste osumnjičenici, no navodno nitko nije uhićen.

Na zagrebačkoj Jačkovini uhićen je Karlo Pick, vlasnik tvrtke Peci Bokun d.o.o. u stečaju, koja je imala nekoliko pizzerija u Zagrebu. Njegovi susjedi nisu bili raspoloženi za razgovor s novinarima. Među uhićenima ima i onih koji nikad ranije nisu bili u sukobu sa zakonom. Jedan od njih je i Josip Devčić. Prema neslužbenim informacijama, sumnjiči ga se da je planirao nekoga pretući i da bio pripadnik zločinačke organizacije. Njegov odvjetnik Gordan Preglej kratko je potvrdio da je njegov klijent uhićen u petak ujutro. Sve osumnjičene će nakon završenih pretraga prvo voditi u prostorije Ravnateljstva policije na zagrebačkom Senjaku, nakon čega bi ih trebali odvesti na ispitivanje u Uskok.

Sigurno najpoznatije ime među uhićenima u Hrvatskoj je Đorđe Vuletić Đoko. On je do 1993. bio policajac u PU zagrebačkoj, a godinu dana nakon policijske karijere uhićen je zbog iznude.

Krajem devedesetih bio je jedan od optuženika u propalom procesu protiv tzv. zločinačke organizacije. Teretili su ga za iznudu Tibora Trstenjaka, no pravomoćno je oslobođen.

U svibnju 2010. godine ponovno je uhićen i optužen za nasilničko ponašanje jer je u lokalu Stara Knežija, gdje je izlazio, napadao goste. Policija je privela njega i četvoricu prijatelja jer je na terasi kafića maltretirao šestero gostiju.

Vrijeđao ih je, tukao i ponižavao, zbog čega je osuđen na 50 dana dobrotvornog rada.

Zajedno s Darko Dakićem povezivali su ga s napadima na šefa Industrogradnje Josipa Galinca te premlaćivanje novinara Dušana Miljuša u lipnju i rujnu 2008. U istražnom zatvoru proveli su nekoliko mjeseci, a onda je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da obustavlja kazneni progon zbog nedostatka dokaza.

Bivši kickboksač Goran Vidović je, kao i Đorđe Vuletić, bio pod istragom zbog napada na novinara Jutarnjeg lista. Obojica su uhićeni 2010. godine u akciji “Šok 3”. Vidovića su uhitili i krajem rujna 2018. godine s čak 52 kilograma marihuane. Zaustavila ga je zadarska policija blizu odmorišta Nadin. Drogu je sakrio u dvije torbe na stražnjem sjedištu Opel Astre. Policajci, koji su ga legitimirali, navodno su osjetili jak miris marihuane.

I Tomislava Sablju policija je uhitila nekoliko puta, zadnji put u travnju 2018. godine. Prvo je uhićen zbog krađe automobila, potom zbog preprodaje poluautomatske puške, a u travnju 2018. godine ponovno je uhićen i prijavljen zbog pokušaja protupravne naplate 3500 eura. Prema neslužbenim informacijama, sve se odigralo na jednoj od zagrebačkih ulica. Sabljo i dvojica njegovih poznanika dogovorili su sastanak s njegovim 25-godišnjim dužnikom, koji je bio u automobilu. Sabljo i poznanici, tvrdio je mladić, zaprijetili su mu da mora vratiti 3500 eura koje mu je posudio. Jedan od Sabljinih poznanika tom je prilikom nogom odvalio retrovizor s automobila dužnika. Međutim, mladić je sve prijavio policiji, koja je Sablju i dvojac uhitila.

U listopadu 2016. policija je Sablju uhitila s Đorđem Vuletićem te ih osumnjičila za krađu automobila vrijednog svega 3000 kuna, no istraga je ubrzo obustavljena. Tijekom 2017. godine Sablju su teretili zbog pokušaja preprodaje poluautomatske puške. To je oružje, prema neslužbenim informacijama, policija pronašla kod kupca, koji je pak odlučio priznati od koga ga je nabavio. Optužnica je podignuta, no sud ju je vratio na doradu tužiteljstvu.

Josipa Nikića i njegovu bivšu suprugu Mateju Hohnjec, sestru bivše Miss sporta Stefany Hohnjec, teretili su da su 13. listopada 2012. godine, tijekom proslave Matejina rođendana, omogućili Tei Drakulić (18) da se drogira u njihovu stanu. Djevojka je na kraju tamo i preminula od predoziranja ecstasyjem. Matea je zbog toga u rujnu 2014. godine na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu dobila godinu dana zatvora, a Nikić dvije godine i dva mjeseca. Nikić je dobio višu kaznu jer je još jednoj djevojci iste večeri ponudio “joint”.

Bivšim supružnicima je izrečena i mjera obveznog liječenja od ovisnosti, a Mateji i dodatna mjera psihijatrijskog liječenja jer je droga koju je uzimala već oštetila njezin živčani sustav, navela je u presudi sutkinja Jasna Zoretić-Rendulić.

Kao i Josip Devčić, ni Siniša žalac ranije nije punio stupce crne kronike i nije poznat policiji zbog kaznenih djela.

Ovo nije prvi put da policija radi velike preventivne akcije u kojima privodi grupe ljudi koje se povezuje s kriminalnim skupinama. Dosad su imali tri akcije - Šok 1, 2 i 3. Svi osumnjičeni iz akcije Šok 1 pušteni su bez prijava, a iz MUP-a su kasnije rekli da je akcija bila preventivnog karaktera. Slično su prošle i druge dvije velike policijske akcije, nakon kojih je tek dio privedenih prijavljen za kaznena djela. Ovoga puta će sigurno uslijediti kaznene prijave, ako za ništa drugo barem za drogu nađenu tijekom pretraga. Osim što ih se povezuje s paleži Golfa IV Krešimira Antolića, pripadnici skupine navodno su planirali napasti bivšeg predsjednika uprave Dinama Igora Kodžomana. On je u veljači ove godine morao odstupiti nakon što je Udruga članova Dinama ”Dinamo to smo mi” prijavila sportskoj inspekciji da je na Prekršajnom sudu pravomoćno osuđen zbog toga što GNK Dinamo nije u zakonskom roku objavio financijski izvještaj.

Čelnici Dinama su početkom lipnja poslali premijeru Andreju Plenkoviću i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović pismo te zatražili da zaštite aktualnu upravu kluba od navodnih prijetnji kriminalnog miljea.

Osim verbalnih pritisaka, bilo je i fizičkih napada na dinamovce. U rujnu 2017. godine tadašnji trener Mario Cvitanović napadnut je palicama i ozlijeđen.

