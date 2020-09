Diljem cijele Hrvatske kišovito, a u gorju moguć i snijeg

<p>Od ponedjeljka ujutro pa sve do navečer, diljem cijele Hrvatske možemo očekivati česte obilne pljuskove, a u višem gorju može pasti i snijeg, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/659529/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2892020">HRT</a></strong>. Na Jadranu će puhati jak i olujni vjetar. </p><p>I dok će u prvom dijelu dana, u istočnoj Hrvatskoj biti pretežito sunčano uz malo kiše, poslijepodne je moguć poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Posavini i zapadnom Srijemu. Zahvaljujući slabom i umjerenom jugoistočnom vjetru bit će toplije nego u nedjelju. </p><p>U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno. Puhat će umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a najviša dnevna između 16 i 19 °C.<br/> <br/> U gorju i na sjevernom Jadranu ujutro će biti toplije nego u nedjelju. Osobito do sredine dana će povremeno biti kiše uz grmljavinske pljuskove. Puhat će jaka do olujna bura i sjeverozapadnjak uz valovito more. </p><p>U Dalmaciji će u ponedjeljak jak jugozapadnjak postupno slabjeti, te ponegdje okrenuti na jugo. Pritom će biti i sunčanih razdoblja, ali još i povremene kiše. Najviša temperatura oko 20 °C.<br/> <br/> Na jugu Hrvatske će također biti kišno, iako će povremeno vjerojatno biti i malo sunčanih sati. Do jutra će vjetar malo oslabjeti, a danju većinom puhati jugozapadnjak i jugo. Temperatura uglavnom između 16 i 21 °C.</p><p>- Od utorka na kopnu povremeno oblaci iz kojih gdjegod može biti kratkotrajne kiše, pa i u obliku pljuska, ponajprije na istoku. Zatim će biti sunčanije. Ujutro svježe i mjestimice magla, najvjerojatnija u srijedu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a u četvrtak će ponovno zapuhati jugozapadnjak, uz porast dnevne temperature.<br/> <br/> Na Jadranu u utorak postupno razvedravanje, a u prvom dijelu dana na jugu još ponegdje pljuskovi. Potom većinom sunčano, a na sjevernom dijelu u četvrtak porast naoblake uz mjestimice moguću kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak u okretanju na jugo. Temperatura ujutro malo niža nego u ponedjeljak, a dnevna malo viša. - prognozirao je za <strong><a href="https://www.hrt.hr/659529/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2892020">HRT</a></strong> Tomislav Kozarić. <br/> <br/> </p>