No vrijeme se u ponedjeljak promijenilo i dim je zra\u010dnom mlaznom strujom odnesen na istok. Portal NY Metro Weather objavio je u utorak da je vidljiv na nebu iznad New Yorka.

CAMS je objavio da je otkrio da su \u010destice dima od po\u017eara stigle \u010dak 8000 kilometara dalje na istok, do sjeverne Europe.

Procjenjuje da su po\u017eari od sredine kolovoza oslobodili vi\u0161e od 30 milijuna tona CO2.

\u201eRazmjeri i ja\u010dina tih po\u017eara daleko su ve\u0107i nego u 18 godina koliko prikupljamo podatke\u201d, od 2003., rekao je Mark Parrington, vi\u0161i znanstveni suradnik\u00a0CAMS-a i stru\u010dnjak za \u0161umske po\u017eare.

Po\u017eari su ve\u0107 progutali gotovo dva milijuna hektara na zapadu SAD-a, \u0161to odgovara otprilike povr\u0161ini dr\u017eave New Jersey. Poginulo je 35 ljudi, a strahuje se da bi moglo biti jo\u0161 \u017ertava.

Globalno zagrijavanje postalo je zbog tih katastrofalnih po\u017eara jedna od glavnih tema u ameri\u010dkom javnom diskursu nekoliko tjedana uo\u010di predsjedni\u010dkih izbora.

\u00a0

Dim od golemih šumskih požara u SAD-u stigao je sve do Europe

Europska služba za praćenje klime objavila je da je dim od šumskih požara na američkoj zapadnoj obali stigao je sve do Europe. Požari su već progutali gotovo dva milijuna hektara na zapadu SAD-a

<p>Satelitski podaci Službe za praćenje atmosfere Copernicus (CAMS) pokazali su da su šumski požari koji haraju Kalifornijom, Oregonom i državom Washington „nekoliko desetina do stotina puta intenzivniji” od prosjeka zadnjih godina.</p><p>Zbog snažnih atmosferskih sustava dim od požara bio je danima zatočen iznad zapadnog dijela Sjeverne Amerike, uzrokujući potencijalno opasnu kvalitetu zraka u gradovima kao što su Portland, Oregon, Vancouver i San Francisco.</p><p>No vrijeme se u ponedjeljak promijenilo i dim je zračnom mlaznom strujom odnesen na istok. Portal NY Metro Weather objavio je u utorak da je vidljiv na nebu iznad New Yorka.</p><h2>Požari oslobodili više od 30 milijuna tona CO2</h2><p>CAMS je objavio da je otkrio da su čestice dima od požara stigle čak 8000 kilometara dalje na istok, do sjeverne Europe.</p><p>Procjenjuje da su požari od sredine kolovoza oslobodili više od 30 milijuna tona CO2.</p><p>„Razmjeri i jačina tih požara daleko su veći nego u 18 godina koliko prikupljamo podatke”, od 2003., rekao je <strong>Mark Parrington</strong>, viši znanstveni suradnik CAMS-a i stručnjak za šumske požare.</p><p>Požari su već progutali gotovo dva milijuna hektara na zapadu SAD-a, što odgovara otprilike površini države New Jersey. Poginulo je 35 ljudi, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava.</p><p>Globalno zagrijavanje postalo je zbog tih katastrofalnih požara jedna od glavnih tema u američkom javnom diskursu nekoliko tjedana uoči predsjedničkih izbora.</p><p> </p>