'Dimnjačar nije mogao vidjeti nedostatke zbog kojih su umrli'

Patrik Blaško iz Poreča i Lara Nikolić iz Vrvari tog se kobnog dana, nakon svadbe, nisu pojavili na doručku. Njihova beživotna tijela u apartmanu su zatekli prijatelji, a mrtvozornik je mogao samo utvrditi smrt.

Istraga je pak pokazala da se mladi par otrovao ugljikovim dioksidom zbog čega još i danas traje suđenje dimnjačaru Đinu Tomiću, danas 26-godišnjaku koji je optužen da je iz nehaja prouzročio smrt mladog para.

Jučer se suđenje nastavilo svjedočenjem dvojice svjedoka na Općinskom sudu u Puli.

Prvi je na klupu za svjedoke sjeo Diego Glušić, stručnjak za sve vrste plinskih uređaja marke Immergas. Upravo je Glušić nakon udara munje, nešto prije tragičnog događaja, popravio elektromagnetski ventil na plinskom kotlu u agroturizmu.

- Nakon popravka sam isključio uređaj iz struje i zatvorio dotok plina. Vlasniku Đorđu Stefanovu rekao sam da pozove dimnjačara da pregleda dimnjak, jer mi je sam rekao da dimnjak duže vrijeme nije pregledan.

- Rekao sam mu da me nazove kad dimnjak bude pregledan kako bismo napravili veliki servis, objasnio je Glušić, prenosi Glas Istre.

Drugi svjedok bio je Nenad Zrinski, sudski vještak za dimnjačarstvo, ispravnost i funkcionalnost dimnjaka, ložišta i dimovodno-ložišnih sustava.

Plin ušao zbog grubog građevinskog zahvata

On je odmah na početku istaknuo da je ključno odgovoriti na osnovno pitanje kako je dimna masa došla u apartman u kojem je umro mladi par.

- Dimna je masa ušla zbog grubog građevinskog zahvata na vertikali dimnjaka kod montaže instalacije struje i klima uređaja.

- Veoma je važno odgovoriti na pitanje tko je upalio kotao u spornom objektu za kojeg je serviser izdao zapisnik kojim se vlasnika upućuje da pribavi od dimnjačara dimnjačarski nalaz te nakon toga da ovlašteni serviser obavi servis na plinskom uređaju. Odgovornost direktora tvrtke D.I.M.Š.O. postoji samo ako je na te poslove poslao nekvalificiranu osobu.

- Posao redovitog čišćenja kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje može obavljati KV dimnjačar ili dimnjačar majstor, a za kontrolne postupke u svrhu izdavanja dimnjačarskog stručnog nalaza kao i izdavanje istog ovlašten je isključivo dimnjačar majstor, rekao je vještak, rekao je Zrinski, prenosi Glas Istre.

Istraga je pokazala da okrivljeni Đino Tomić nema položen ispit za dimnjačara.

Dimnjačar 'nije mogao vidjeti nedostatke'

- Okrivljenik kao dimnjačar kojeg je uputio D.I.M.Š.O. nije mogao utvrditi te nedostatke budući da takvi kontrolni postupci nisu definirani niti propisani kod redovitog čišćenja dimnjak, ustvrdio je vještak.

Objasnio je i da su se propusti dogodili iz najmanje tri situacije: puštanja plina u instalacije kod priključenja, adaptacije nadogradnje potkrovlja te ponovnog punjenja plinske instalacije plinom i po nalogu servisera koji je uputio da se ishoduje dimnjačarski stručni nalaz kao sastavni dio plinske instalacije za dokazivanje ispravnosti tog dijela da bi serviser uopće mogao pristupiti servisu.

- Kao stručna osoba mogu navesti da spornom prilikom okrivljenik nije mogao utvrditi nedostatke na dimnjaku koji su kasnije definirani, on nije bio opremljen za to. On u kontrolnom postupku čišćenja dimnjaka nije mogao utvrditi tehničku neispravnost dimnjaka, rekao je vještak zrinski, piše Glas Istre.

Nakon što je Diego Glušić vlasniku agroturizma rekao da pribavi dimnjačarski stručni nalaz, on to nije učinio već je samo zvao dimnjačara na čišćenje. Tomić pak kod čišćenja nije mogao vidjeti da je sporni dimnjak neispravan.

- Kad je dimnjačar napisao da su dimnjaci ispravni, onda je on to napisao samo na temelju čišćenja dimnjaka, zaključio je Zrinski.

Na kraju ročišta, punomoćnica oštećenika, odvjetnica Ingrid Barić je nakon konzultacija s roditeljima pokojnih izjavila da u slučaju da Općinsko državno odvjetništvo odustane od kaznenog progona, oni nisu zainteresirani za preuzimanje kaznenog progona Đina Tomića jer smatraju da odgovornost ovakvog slučaja leži na drugim osobama i smatraju da su odgovorni Đorđe Stefanov, vlasnik tvrtke D.I.M.Š.O., odgovorna osoba u tvrtki Demark i distributer plina koji nisu smjeli isporučiti plin bez odgovarajućih atesta kotla i atesta dimnjaka, navodi zaključno Glas Istre.

Suđenje se nastavlja u ponedjeljak.