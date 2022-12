Dina Boluarte izabrana je za prvu predsjednicu Perua

Dina Boluarte postala je prva žena predsjednica Perua u srijedu usred političkog vrtloga kada je njezin prethodnik i bivši šef Pedro Castillo smijenjen u procesu opoziva i kojeg je privela policije nakon što je pokušao nezakonito zatvoriti Kongres.

Boluarte (60) dan je počela kao potpredsjednica i slijedeća u redu da zamijeni Castilla, suočava se sada s nezavidnim izazovom ozdravljenja podijeljenog Perua u kojem je predsjedništvo u borbi s Kongresom više od godinu dana.

"Tražim političko primirje kako bih postavila vladu nacionalnog jedinstva", rekla je u svom prvom govoru nakon što je položila prisegu kao šesti predsjednik zemlje u samo pet godina.

Obećala je formirati široku vladu "svih krvi. Tražim vrijeme, dragocjeno vrijeme da se zemlja spasi od korupcije i loše vladavine".

Ta odvjetnica je donedavno bila relativno nepoznata većini Peruanaca - 2018. je na izborima za gradonačelnika okruga Lima osvojila manje od 4 posto glasova, a 2021. izgubila u nadmetanju za mjesto u parlamentu, ali je postala poznata uz Castilla kao potpredsjednica na njegovoj listi kada su 'izvukli' izbornu pobjedu 2021. za krajnje ljevičarsku stranku Peru Libre.

Nakon što je stupio na dužnost, Castillo je odabrao Boluarte za ministricu razvoja i socijalne uključenosti, no proteklih tjedana Boluarte se distancirala od Castilla, podnijevši ostavku na svoju ulogu ministrice, a to bi joj moglo moglo pomoći da ostane na dužnosti do 2026.

