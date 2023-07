Dinka u Šarengradu putnicima nudi besplatni smještaj: To sam naslijedila, zato i ne naplaćujem

Dinkina nevjerojatna ponuda - besplatan smještaj na obali Dunava - privukla je pažnju mnogih i brzo postala viralna na Facebooku. Počeli su dolaziti ljudi iz cijele zemlje, a uskoro i Europe, koji su željeli iskoristiti ovu jedinstvenu priliku. Dinkin dom u Šarengradu omiljeno je odredište putnika, biciklista, kajakaša i kanuista koji žele uživati u ljepoti i miru.

Tužna životna priča

Dinka Juričić nekad je bila profesorica hrvatskog jezika, predavala je u osnovnim i srednjim školama, a jedno je vrijeme radila u Školskoj knjizi. No, kada je njezin otac obolio, Dinka je odlučila napustiti svoj život u gradu i preseliti u Šarengrad kako bi mu bila podrška i brinula o njemu. Nakon njegove smrti, odlučila je ostati u tom malom mjestu. Međutim, postala je usamljena pa je došla na nevjerojatnu ideju.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na društvenim mrežama objavila je ponudu za besplatan smještaj na obali Dunava osobi koja bi joj pravila društvo. Ubrzo su počeli stizati putnici. Njezin dom postao je mjesto gdje su se susretali ljudi s različitim pričama, putnici koji putuju biciklima, pješaci, kajakaši i kanuisti.

Mjesto za umorne putnike

"Ovo je mjesto za putnike. I to putnike koji putuju biciklima i koji pješače. Imala sam prijateljice koje su pješačile Put svile, dakle od Venecije do Kineskog zida. Pa kajakaše i kanuiste. Kad je vrijeme loše, kad je oluja ili nešto, oni tu budu besplatno i ostanu nekad i po par dana. Ponekad me vide da ja nešto radim pa mi pomognu u vrtu ili oko kuće", ispričala nam je Dinka koju smo posjetili u Šarengradu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

“Ne naplaćujem jer nisam ništa ni uložila”

Iza njezine kuće je velika livada koja je označena na međunarodnim biciklističkim kartama kao kamp. Turisti koji dolaze biciklima, kajacima ili kanuima mogu postaviti šatore, koristiti kuhinju i imaju pristup WC-u i tušu. Dinka ništa ne naplaćuje jer, kako kaže, ništa nije niti uložila.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Ja ništa ne naplaćujem zato što ovo sve skupa nije moje, nego sam to naslijedila. Dakle, to su radili moj tata i moj brat i ja s tim nisam imala nikakve veze. Onda je nekakvom čudnom životnom igrom na kraju sve došlo k meni. Tako da ne mislim da bi trebala išta naplatiti jer nisam ništa ni uložila", objasnila je Dinka.