Dio A1 bio zatvoren satima, radni stroj pao s kamiona

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zatvorena je dionica između čvorova Šestanovac i Bisko u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Kako nam je potvrdila policija, sinoć malo prije 22 sata došlo je do pada radnog stroja s teretnjaka. Zbog toga je, kažu, dionica ceste bila zatvorena satima. Nije bilo ozlijeđenih.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zbog radova na čvoru Varaždin zatvoreni su izlazni krak iz smjera Zagreba u smjeru Varaždina i ulazni krak iz smjera Varaždina u smjeru Goričana.

Obilazak iz smjera Zagreba za Varaždin: Čvor Novi Marof (A4)-DC24-Možđenec (DC22)-DC3-Novi Marof-Turčin (DC2)-Varaždin, a iz smjera Varaždina za Goričan: Varaždin-Bartolovec-Šemovec (DC2)-čvor Ludbreg (A4).

Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke “ CRO Race 2023” od 11,30 do 17,30 vozit će se uz privremenu regulaciju prometa na dionici Krk-Labin.

Za sav promet bit će zatvoreni: Krčki most od oko 12 do 13,30 sati te promet prema Učki u oba smjera, s riječke i istarske strane, od 13,30 do 15 sati.

U pomorskom prometu nema poteškoća.