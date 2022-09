'Dio Vladinih mjera je dobar, ali će naši umirovljenici i dalje morati kopati po kontejnerima'

- Dio ovih mjera je za umirovljenike je dobar, ali privremen. To znači da će i dalje umirovljenici morati kopati po kontejnerima i skupljati plastične bočice, a to utječe na njihovo zdravlje i povećanu smrtnost – ocijenila je pomoć za umirovljenike Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Zadovoljna je ograničavanjem cijena energenata, ali i cijene devet prehrambenih proizvoda.

- To znači da će se umirovljenicima umanjiti strah od gladi i smrzavanja, ali to traje tek do 1. travnja – komentira.

Petrović pozdravlja nakon covid dodataka, energetskog dodatka i novi inflatorni dodatak. Vlada će isplatiti umirovljenicima 450 milijuna kuna pomoći. Za razliku od proljetos, kada su je dobivali oni s mirovinama nižim od 4000 kuna, sada je cenzus povećan na 4360 kuna. 1200 kuna će dobiti oni s mirovinama do 1850 kuna, 900 kuna će dobiti oni s mirovinom do 2350 kuna, 600 kuna oni s mirovinom do 3350 kuna, a 400 kuna oni s mirovinom do 4360 kuna.

Uz to, umjesto 1,5 posto, najniže mirovine će porasti od Nove godine za tri posto, pa će iznositi 1891 kunu ili 55 kuna više.

- Dobro je da su pristali na tih tri posto umjesto sramotnih 1,5 posto – kaže Petrović koja je bila na pregovorima u Vladi i kaže da su se i za to izborili.

Umirovljenicima Vlada upravo isplaćuje i 6,2 posto veće mirovine mjesečno, a povećanje je uzrokovano inflacijom i redovnim usklađivanjem. Petrović kaže da su tražili povećanje od 10 posto jer je 75 posto umirovljenika ispod linije siromaštva koja u Hrvatskoj iznosi 3200 kuna. Tražili su i drugačiju formulu kako bi porasle trajno one najniže mirovine, ispod 2000 kuna i one ispod 4000 kuna, ali to nije usvojeno.

