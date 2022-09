Ministri objašnjavali nove mjere: 'Oni koji troše najviše, trebaju najviše i plaćati...'

Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković poručio je kako će limitirane cijene osnovnih namirnica stupiti na snagu odmah odnosno danom objave u Narodnim novinama i bit će na snazi iduća tri mjeseca.

On kao i resorna ministrica ne očekuju nikakve poremećaje na tržištu što uključuje i nestašicu hrane. Ostale mjere odnose se na vrijeme od 6 mjeseci, a HEP će preuzeti oko 6 milijardi kuna tereta.

Što se tiče poreznih olakšica i smanjenja trošarina na gorivo je 2,8 milijardi kuna, naknade koje idu socijalno ugroženima su 2,5 milijarde kuna, energetska obnova oko milijardu kuna.

Potpore koje idu za energetsku tranziciju oko dvije milijarde kuna i kreditna sredstva koja se odnose na HBOR i obrtna sredstva to je oko 6,9 milijardi, naveo je Butković. Umirovljenici s mirovinama do 4360 kuna primit će jednokratnu naknadu, a isplata kreće od 1. listopada. Za najniže mirovine naknada iznosi 1.200 kuna, a za najviše 400 kuna.

Ministar gospodarstva Davor Filipović komentirao je zabranu prodavanja hrvatskog plina van Hrvatske.

- Krizni tim će predložiti Vladi da se sve količine plina koje se proizvedu u Hrvatskoj moraju prodavati hrvatskim subjektima po primjerenoj cijeni. Može se to nekome ne sviđati, ali mi na prvo mjesto stavljamo naše građane - izjavio je.

Osvrnuo se i na Inu. Potvrdio je da je Vlada na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru Ine razrješenje hrvatskih članova Uprave. No hoće li oni dobiti otpremnine, kazao je kako oni imaju regulirane ugovore s Inom i da ih on ne može iznijeti.

- Mi očekujemo promjenu svih članova Uprave i vjerujem da će to ići u tom smislu. Ovo je ogromna reputacijska šteta za Inu i MOL - izjavio je Filipović.

Što se tiče poduzetništva i cijene struje, istaknuo je da je trenutna cijena struje na burzi 635 eura.

- Do 250.000 kW/h svi će poduzetnici imati struju 62 eura, a oni koji troše do 2,5 GWth/h godišnje će plaćati 180 eura, a oni koji troše najviše će plaćati 230 eura. Tako smo to gradirali. Oni koji troše najviše trebaju i najviše plaćati, ali je to ponovno puno niže od cijene na burzi - naveo je.

Ustvrdio je i kako se može reći da cijene struje za kućanstva ove zime neće rasti, a poručuje i da HEP sve mjere koje su donesene može izdržati, iako će imati velike gubitke.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković napomenula je pak kako se mjere limitiranja cijena prehrambenih namirnica donose u iznimnim i rijetkim situacijama.

- Ne očekujemo nestašicu hrane, vodio se dijalog s predstavnicima u lancu opskrbe hranom i donijela se mjera kako bi se očuvala kupovna moć građana. Ne mogu reći na koji način su definirane kazne, no ne očekujemo prekršaje - kazala je.

Prokomentirala je i slučaj ravnatelja agencije za plaćanja u poljoprivredi za kojeg se u medijima pisalo da je dobio batine zbog nedoličnog ponašanja.

- Ravnatelj agencije se pisanim putem očitovao da ne zna zašto je dobio batine jer nije siguran tko je osoba koja ga je udarila. Pričekat ćemo razjašnjenje i onda ćemo vas obavijestiti o odlukama. Druga tijela utvrđuju okolnosti ovog neugodnog događaja. Ravnatelj tvrdi da mu nije bio slomljen nos, bio je udaren s leđa i ne zna tko i zašto ga je netko udario - kazala je.

Kad se sve ispita donijet će se odluke, pa ako bude potrebno i o sankcijama.

Na kraju potpredsjednik Vlade Butković ustvrdio je kako paket mjera pomoći koji je značajnije izdašniji od onoga što se neslužbeno najavljivalo nema veze s aferom Ina.

