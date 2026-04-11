Dijelovi Zagreba sat vremena bili bez struje: 'Sad se vratila, valjda neće opet nestati...'

Dijelovi Zagreba ostali su u subotu navečer oko 20:30 bez električne energije, objavio je Večernji list i naveo kako se radi o Dugavama, Hreliću i Sloboštini. "Nemamo struje doma, nema je ni vani", "Nestalo struje, Sloboština", "Nema struje u pola Sloboštine", javili su nam čitatelji...

Prestala je raditi i ravna rasvjeta.

Nakon nekih sat vremena, struja se vratila.

"Sad je sve kako treba, valjda neće opet nestati", kaže nam jedna čitateljica.

Kontaktirali smo HEP, njihov odgovor objavit ćemo kad ga dobijemo.