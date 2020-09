DIP obavio nadzor izbornog financiranja: Isplatu odobrio za 12 sudionika srpanjskih izbora

Državno izborno povjerenstvo objavilo je u utorak kako od 54 sudionika srpanjskih izbora za Hrvatski sabor pravo na naknadu ima njih 18, isplatu je, međutim odobrilo za njih 12, dok ju je za 6 privremeno obustavilo

<p>U prvoj skupni su, među ostalima, HDZ i Možemo!, u drugoj Restart koalicija, DP Miroslava Škore, Most NL, koalicija SSIP/Fokus i Pametno. </p><p> Nakon što je detaljno 'pročešljalo' financije svih izbornih sudionika, DIP je isplatu naknade odobrio HDZ-u (8, 9 milijuna za 66 zastupnika), platformi Možemo! (766 tisuća kuna za sedam zastupnika), SDSS-u (405 tisuća kuna za tri zastupnika), HNS-u i Čačićevim Reformistima (po 135 tisuća kuna za po jedno zastupničko mjesto), te neovisnoj listi Željka Glasnovića (22.500 kuna).</p><p> DIP je isplatu odobrio i za petero zastupnika nacionalnih manjina; puni iznos naknade, po 135 tisuća kuna dobit će Furio Radin i Veljko Kajtazi, zastupnici talijanske i 12 manjina (austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske).</p><p> Umanjeni iznos, odnosno onoliko koliko su stvarno potrošili, dobit će Robert Jankovics (111. 700 kuna), Vladimir Bilek (134. 918 kuna) i Ermina Lekaj Prljaskaj (88.290 kuna), zastupnici mađarske, češke i slovačke te zastupnica albanske, crnogorske, srpske, slovenske i makedonske manjine.</p><p> Naknadu od 20. 250 kuna, DIP je odobrio Arminu Hodžiću, koji je bio kandidat za zastupnika pet nacionalnih manjina, među kojima i bošnjačke, nije izabran, ali je dobio više od 15 posto glasova u svojoj, 12., manjinskoj izbornoj jedinici.</p><p> Za svako osvojeno zastupničko mjesto, stranke, neovisne liste i kandidati, dobivaju naknadu od 135 tisuća kuna, stranke i neovisne liste koje nisu izborile mjesto u Saboru, ali su dobile više od pet posto važećih glasova u jedinici u kojoj su se natjecale, 22. 500 kuna.</p><p> Na nešto manji iznos, 20. 250 kuna, imaju pravo kandidati za zastupnike nacionalnih manjina koji u stanovništvu Hrvatske čine manje od 1, 5 posto, koji nisu postali zastupnici, ali su dobili više od 15 posto važećih glasova u svojoj, 12. izbornoj jedinici.</p><h2>Urednima naknade do kraja tjedna</h2><p> Trošak izborne promidžbe, ovoga puta oko 20-ak milijuna kuna, nadoknađuje se iz državnog proračuna, naknada se isplaćuju na poseban račun otvoren za financiranje promidžbe, a spomenutim izbornim sudionicima, na čije financije nije bilo zamjerki, trebala bi 'sjesti' do konca tjedna.</p><p> S obzirom na broj osvojenih zastupničkih mjesta, DIP je utvrdio da Restart koalicija ima pravo na naknadu u iznosu od 5, 5 milijuna kuna, Škorin DP na 2, 2 milijuna, Most NL na 1, 1 milijun, koalicija SSIP/Fokus i Pametno na 405 tisuća kuna, te da umanjeni iznos naknade, od po 20. 250 kuna pripada Idrisu Sulejmaniju i SDA-Hrvatske, ali im je uskratio isplatu dok ne ispune određene obveze. To moraju učiniti najkasnije do zatvaranja posebnog računa, dakle do kraja studenoga, a ako to ne učine, naknadu bi mogli potpuno izgubiti.</p><p> DIP im je izrekao administrativne sankcije zbog propusta koje je otkrio u njihovim financijama; utvrdio je da u završnim izvještajima o financiranju promidžbe nisu prikazali podatke o svim primicima i troškovima, odnosno da mu u propisanom roku nisu dostavili te izvještaje unosom u informacijski sustav na nadzor financiranja.</p><p>Restart koaliciji 'zamjera' da nije prikazala troškove oglašavanja od 4.617 kuna i 1.250 kuna, da nije prikazala prihod od 4.617 kuna od Primorsko goranskog saveza-PGS s kojim je bila u koaliciji.</p><p> Kod Škorina Domovinskog pokreta, utvrdio je da nije prikazao prihode u ukupnom iznosu od 56.783 kuna, te troškove, odnosno 87 računa, u ukupnom iznosu od 64.728 kuna. Među njima je i ugovor o donaciji sa župom Granešina u iznosu od četiri tisuće kuna.</p><p> Nadzorom financija Mosta NL, utvrđeno je da ta stranka nije prikazala trošak Hrvatskog društva skladatelja zaštite autorskih muzičkih prava od 270 kuna, da je zaprimila nedozvoljenu donaciju od političke stranke LOZA u iznosu od 21.250, da ju je doznačila u državni proračun, ali izvan zakonskog roka.</p><p>Kod koalicije SSIP/Fokus i Pametno utvrđeno je, uz ostalo, da nije prikazala troškove putnih naloga u iznosu od 9.835 kuna itd.</p>