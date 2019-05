DIP reagirao na dezinformacije o provedbi europskih izbora

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u četvrtak je priopćenjem reagiralo na "dezinformacije o provedbi izbora" istaknuvši da ne postoji višak broja birača u Hrvatskoj, da je tvrtka APIS IT angažirana samo za informatičku podršku izbora te je pozvalo medije i analitičare izbora da "odgovorno pristupaju analizama, kako svojim paušalnim ocjenama ne bi kontaminirali izborne procese".

DIP je u četvrtak objavio reakciju na "reciklažu netočnih činjenica i podataka, kao i lažnih konstrukcija u medijima u vezi s dosad održanim izborima u Hrvatskoj, kao i u vezi s pripremom i provedbom izbora za Europski parlament".

Dio tvrdnji koje je DIP opovrgnuo iznio je u ponedjeljak politolog Darko Petričić u emisiji televizije N1, kada je rekao da broj od 3,7 milijuna birača u Hrvatskoj ne odgovara njihovoj stvarnoj brojci, pa je pretpostavio da je to zato što "vladajuća struktura, odnosno ljudi koji upravljaju izborima, DIP i Ministarstvo uprave, imaju u rezervi višak broja birača, koje mogu ubaciti strankama koje će dobiti izbore".

U svezi toga priopćeno je kako DIP "nema niti je ikada imao u rezervi višak broja birača koje može ubaciti strankama koje će dobiti izbore, te da je izborni sustav tako postavljen da nitko i nigdje ne može ubacivati glasove (ma štogod to značilo), s obzirom na nekoliko razina kontrola".

Na svojim mrežnim stranicama DIP objavljuje izborne rezultate koji su u svakom trenutku provjerljivi i usporedivi sa zapisnicima koje su potpisali članovi biračkih odbora.

U priopćenju se ističe da iza svakog broja glasova pojedinog kandidata ili liste u elektroničkom sustavu stoji broj glasova iz zapisnika s biračkog mjesta, koji su potpisali dva nestranačka i osam stranačkih članova biračkih odbora.

Birački odbori sastoje se od predsjednika i njegovog zamjenika, koji su nestranačke osobe, dok četiri člana određuju većinske političke stranke, a četiri člana oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Sabora.

"Tijekom travnja ove godine DIP je zaprimio sporazume o rasporedu članova u biračkim odborima i od većinskih i od oporbenih stranaka, te su sukladno tim sporazumima birački odbori imenovani. S danom 21. svibnja registrirano je 4720 promatrača (iz 10 političkih stranaka i dvije nevladine udruge), koji će promatrati rad Državnog izbornog povjerenstva, drugih nadležnih izbornih povjerenstava, kao i biračkih odbora", stoji u priopćenju.

Pozivajući se na izjave o netransparentnosti tvrtke APIS IT, iz DIP-a kažu da je ta tvrtka ugovorno angažirana samo za informatičku podršku izbora dok sve procedure, obvezatne upute u vezi s provedbom izbora propisuje i potpisuje DIP, koji je jedini odgovoran za zakonitu provedbu izbora.

"Rad DIP-a i APIS-a moguće je u svakom trenutku kontrolirati, a za to je i davana dozvola DIP-a, kako na prošlim tako i na ovim izborima. Svi oni koji su to zatražili i imali zakonsku ovlast za promatranje dozvolu su i dobili, a to su političke stranke i nositelji lista grupe birača te nevladine udruge registrirane za neovisno promatranje izbora", navodi se u priopćenju.

DIP je pozvao i sve medije te analitičare izbora i izbornih procesa "da odgovorno pristupaju analizama, kako svojim paušalnim ocjenama ne bi kontaminirali izborne procese, koji su po ocjenama domaćih i međunarodnih promatrača, stručnjaka i izbornih udruženja transparentni i zakoniti".

Dodaju da su svi dosadašnji izbori provedeni u skladu s Ustavom, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i mjerodavnim zakonom, što je svojim odlukama potvrdio i sam Ustavni sud.

DIP u zaključku ističe da će ove, kao i sve protekle izbore, provesti zakonito i transparentno i da će njegovi rezultati biti jedino i isključivo izraz volje birača koji su pristupe glasovanju.