Direktor osječkog GPP Goran Pajnić pijan pobjegao s mjesta nesreće! Imao je 2.45 promila

Sasvim slučajno redovna je policijska cestovna kontrola u srijedu na cesti u Markovcu Našičkom zaustavila Goran Pajnića (51), direktora osječkog Gradskog prijevoznog poduzeća i predsjednika Uprave iste koji je vozio automobil osječkih registarskih oznaka. Policajcima se vozač učinio 'sumnjiv' pa su ga testirali na alkohol, a brojač na alkotestu pokazao je čak 2.45 promila alkohola u krvi. Vozač je odmah smješten u policijsku stanicu do otriježnjenja i pušten je u petak oko 4 sata u noći, kada je proteklo potrebnih 12 sati za otriježnjenje.

No, ispitivan o okolnostima vožnje pod utjecajem alkohola ispostavilo se da je istoga dana, u srijedu, nešto malo prije nego je zaustavljen od strane policijske ophodnje, Pajnić izazvao prometnu nesreću u Bizovcu, putujući prema kući u Našicama. A nakon nesreće je pobjegao s mjesta događaja. Prema izvješću policije Pajnić je oko 16 sati, vozeći se pijan u automobilu, prešao na suprotni prometni trak, udario u bočnu stranu automobila kojime je upravljao 20-togodišnjak iz Belog Manastira, te se nastavio kretati cestom kao da se ništa nije dogodilo. Nastavio se voziti prema Markovcu Našičkom gdje ga je policija, slučajnim odabirom kontrole prometa i zaustavila.

U prometnoj nesreći koju je izazvao nije bilo ozlijeđenih, osim nešto materijalne štete, no za direktora GPP-a to će značiti više prekršanih prijava. Naime, dobiti će prijavu za izazivanje prometne nesreće, za što je predviđena kazuna od 260 eura, prijavu za bijeg s mjesta nesreće, za što je kazna do 920 eura, a dobit će i pola godine zabrane upravljanja motornim vozilima te tri kaznena boda. Prijeti mu i maksimalna kazna od 2.650 eura ili 60 dana zatvora za vožnju u teškom pijanom stanju, koja znači i mogućih 12 mjeseci zabrane upravljanja vozilima i 9 kaznenih bodova.

Svjestan svojih grešaka direktor GPP-a Pajnić odmah je idući dan podnio izvješće o svojim prekršajima Upravi tvrtke kao i Gradu Osijeku kao osnivaču te je ponudio svoju ostavku. Neslužbeno doznajemo da je ona i prihvaćena jer se direktoru Gradskog prijevoznog poduzeća teško može tolerirati tri navedene prekršajne prijave kojima je ugrožena sigurnost svim sudionicima u prometu.

GPP je najavio priopćenje za javnost.