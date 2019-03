Div koji je raznježio Hrvatsku: 'Djeca su mi uljepšala dan'

Interventni policajci jako rijetko imaju priliku pokazati svoju nježniju stranu. Najčešće ih vidimo kao mrke gorostase pod teškim oklopom i iza debelog štita. Baš zato je fotografija policajac u oklopu i troje mališana u dubokom razgovoru nastala u subotu na prosvjedu inicijative #SPASIME oduševila čitavu Hrvatsku.

Dok su roditelji htjeli poslati poruku političarima, oni mlađi su uživali u lijepom danu. Posebno oduševljeno promatrali su policajce koji su osiguravali prosvjed. Oni malo hrabriji među njima s policajcima htjeli su i porazgovarali. Dio je to našeg svakodnevnog posla, onaj ljepši dio tog posla, kaže nam Marko, inače pripadnik interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke. ''Bili smo dio osiguranja, a u trenutku razilaska sudionika prosvjeda kolege i ja smo bili izvan vozila. Njih troje prolazili su pored nas i gledali nas cijelo vrijeme. Dva ista dečkića, rekao bih blizanci, i malo starija curica. Najvjerojatnije njihova sestra. Došli su zajedno, nisu se nimalo bojali, a mama i tata su stajali sa strane i smijali se'', prepričava nam Marko svoj susret sa najmlađim obožavateljima koji je raznježio zemlju, piše Express.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kaže da su mališani reagirali baš kao i sva i druga djeca kad ih vide, posebno dječaci koji ih gledaju fascinirani njihovom opremom. Inače takve nindže, kako ih djeca često nazivaju, mogu vidjeti samo u crtićima ili filmovima, pa je djeci poseban užitak vidjeti ih u svojoj blizini. Marko nam se povjerio i rekao da ga posebno veseli što ih doživljavaju kao uzore,jesu li tu u potrazi za nekim lopovima. ''Gledali su nas fascinirani. Ja sam im mahnuo pa su i oni meni. Došli su do mene, i dječak je rekao dobar dan. Rekli su mi da su u šetnji sa mamom i tatom. Pitali su me kakve to rukavice imam, pa ih je zanimalo jel to pravi pištolj, hvatamo li mi lopove i gdje su nam lisice. Bila su to slatka dječja pitanja. I mislim da bi bilo tko od mojih kolega da je bio na mom mjestu napravio isto'', naglašava.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Sretno oženjen ovaj interventni policajac uskoro će postati roditelj, po prvi put, očekuje sina, pa kaže kako su možda i oni osjetili njegovu energiju budućeg sretnog oca koji s nestrpljenjem očekuje rođenje. ''Svi imamo djecu, ili ćemo ih imati, svi smo mi posebno osjetljivi na djecu. Nikada nam nije teško s njima razgovarati, biti pristupačan i biti uzor. Nije teško odvojiti vrijeme za njih, popričati s njima. Mahnuti im i nasmijati se. Mi to radimo na dnevnoj bazi, družimo se s djecom. Znamo stajati na semaforu u kombiju i djeca nam iz sjedalice mašu i pozivaju nas. Nama je to normalno, dio svakodnevice i u tome uživamo'', naglašava.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Druženje s djecom zasigurno je ljepša strana posla ovog interventnog policajca koji je već šest godina u ovoj jedinici. Njegov svakodnevni posao, kako nam kaže, uključuje nerijetko opasne i stresne situacije u kojima nije lako raditi. Kako kaže, važno je imati poštovanja prema ljudima i imati razumijevanja za njihove probleme, no isto tako kvalitetno odraditi svoj posao. Bezbolno i ljudski. Za razgovor s djecom im nikada nije teško odvojiti nešto vremena, a posebno uživaju u njihovim mudrim izjavama i dosjetkama. ''Kažemo im da moraju biti dobri, da moraju slušati svoje roditelje. Savjet koji im uvijek dajemo je taj da nam se mogu obratiti ako imaju bilo kakav problem, i da nas se ne trebaju bojati kako ih nekada stariji znaju plašiti, i prijetiti ako ne budeš dobar da će doći policija po njih. Nekad nas zovu nindžama, jer nas ne mogu često vidjeti. Lijepo im je dati savjet i pitati ih hoće li oni biti policajci, ili čime će se baviti. Njih to veseli a nama je to dio našeg posla, posebno kada je neko veće okupljanje, kada bude puno djece. Posebno za vrijeme Adventa. Roditeljima bude fora, a i nama je drago'', priča nam Marko.

Tema: Hrvatska