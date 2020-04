Divjak: Moramo biti solidarni, imati razumijevanja za druge

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u RTL Danas objasnila je kako bi trebao izgledati povratak djece u škole.

- Sigurno, a čuli smo to i od epidemiologa, nije rješenje da sve ostane zatvoreno. Relaksiraju se mjere i u drugim područjima. Mi moramo omogućiti roditeljima da rade, nemojmo zaboraviti da ako imamo malu djecu, roditelji više ne mogu nadomjestiti jedan dio rada barem posredovanja prema učiteljima. Ja im zahvaljujem na svom poslu dosad. Oni koji to mogu i dalje raditi, izvrsno. No, oni koji ne mogu - evo dobila sam pismo, dobivam ih jako puno. Jedna majka koja radi kao medicinska sestra, a njezin suprug kao vatrogasac pitala je, gdje da ostave dijete i tko će s djetetom raditi ako i jedan i drugi roditelj rade? Moramo, dakle, imati osjećaj da je ovo ograničeno na samo one roditelje koji nisu kod kuće i ako su djeca zdrava - rekla je ministrica.

- Uvijek smo imali ogradu da je roditelj taj koji mora pročitati upute i onda informirano donositi odluke. Do sad smo to radili tako da smo vjerovali stručnjacima, oni su nam dali okvire i upute, kojih smo se trebali držati i to smo dobro radili. Nisam te upute ni na koji način dovodila u pitanje u smislu da bismo ih olakšali ili nešto drugo. Na nama je kao resornom ministarstvu da napravimo preporuke za škole kako bi škole na određena pitanja znala odgovoriti u konkretnom slučaju. Svi moramo znati da je ovo izvanredna situacija, a ne situacija za koju smo mogli raditi godinu i pol strategiju, osnivati povjerenstva i raspravljati o njoj - dodala je.

Razmak od dva metra

- Kao u zajedničkom kućanstvu, tamo niste na distanci od dva metra od drugih ukućana, ali izbjegavate posjet susjedima i ulazak u druge rizične skupine. Tako i u školi, zato su te grupe relativno male i želi se izbjeći fizička komunikacija između različitih grupa jer to povećava rizik. Nema zajedničkog odmora. Dali su jasnu uputu da odmori budu u različito vrijeme i da nisu na istom mjestu na školskom igralištu - objasnila je ministrica.

Takve upute objašnjene su i u preporukama Ministarstva koje su poslali ravnateljima škola.

Prosjek razreda je 13 do 14 učenika, Zagreb 20

- Moramo znati koji su nam prioriteti, a to su roditelji koji rade i nemaju gdje ostaviti djecu koja moraju biti u školi. Moramo biti solidarni, imati razumijevanja. Svatko za sebe mora procijeniti, ali važno je da skupina bude mala - maksimalno 10 - rekla je Divjak.

- Jedan učitelj u razrednoj nastavi i to je 16 sati rada s učenicima tjedno jer neće se raditi neke druge aktivnosti. Nema priprema za natjecanja, izleta, ostaje prostor za komunikaciju s roditeljima kod kuće. Sve je ovo za nas jedan dodatan krug koji moramo otrčati - liječnici, vatrogasci pa tako i mi - dodala je.

- O upisu u prve razrede razgovara se s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) da smo bude jedno testiranje, koje bi provodio specijalist školske medicine. I to da se barem razgovara s djecom i provjeri jesu li cijepljena što bi sada bio velik problem da nisu - zaključila je.

Tema: Hrvatska