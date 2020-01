Divjak: NCVVO skriva podatke prošlogodišnje državne mature

Škole, ali i sami učenici te roditelji odsad imaju sjajan alat za analiziranje i usporedbu uspjeha kroz srednjoškolsko obrazovanje i na maturi, kazala je u petak ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

U Ministarstvu je predstavljen 3. dio školskog e-rudnika, aplikacije koja na jednom mjestu sadrži sve podatke o školama i učenicima. Tablice sadrže podatke o uspjehu učenika kad dođu u srednju školu (uneseni su podaci za gimnazije), pa sve do njihovih rezultata na državnoj maturi i to za sve gimnazije u Hrvatskoj.

- Ovo nije bilo rangiranje, ali je bilo rudarenje i istraživanje. Škole se niti ne mogu rangirati po uspjehu s državne mature. Cilj nam je unaprjeđenje kvalitete škola, te da možemo donositi informirane odluke na temelju podataka. Nažalost, zbog skandalozne odluke ravnateljice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja zbog koje do danas u e-Maticu nisu uneseni rezultati prošlogodišnjih državnih matura, tih podataka još nema u tablici. Dva tjedna smo čekali s objavom da upišu te podatke, no to se još nije dogodilo. Jako lošom odlukom smatram i da se proglase tajnim podaci s eseja s hrvatskog jezika - oštro je Divjak prozvala ravnateljicu NCVVO-a Ivanu Katavić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

A ono što pokazuju podaci za prošlih šest školskih godina, počevši s godinom 2012/2013, je da uspjeh gimnazijalaca iz tri predmeta obavezna na državnoj maturi od upisa do završetka srednje padne za jednu ocjenu. Petica iz hrvatskog i engleskog pada na četvorku, a iz matematike s četvorke na trojku. Rezultati na državnim maturama šaroliki su, ali pokazuju kako je većina učenika koja je u srednju školu došla s odličnim, na A razini državne mature hrvatski i matematiku položila u prosjeku s trojkom, a engleski s četvorkom.

No, kako je istaknula, ovi podaci razbijaju nekoliko mitova, poput onoga da se u školama u manjim mjestima poklanjaju ocjene, pa su rezultati na državnoj maturi lošiji. Isto tako, pokazalo se da učenici u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama nisu "fah-idioti" samo za matematiku, jer u prosjeku imaju vrhunske ocjene iz sva tri predmeta.

Po prvi put su objavljeni i podaci o ocjenama iz ova tri premeta koje učenici donose iz osnovnih škola.

Najvažnija je usporedba za koliko je ocjena na maturi iz pojedinog predmeta slična ocjenama kroz sve četiri godine, istaknula je ministrica. Što je bliža, to znači da je metodika ocjenjivanja dobra, odnosno da su usklađeni gradivo koje se radi u školama i ispitni zadaci na maturi. Ako su učenici u prosjeku kroz cijelo školovanje iz nekog predmeta imali 3,5, a na maturi 3,7, znači da su dobro napisali testove.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

No, ističe Divjak, nije dobro pozivati se na ocjene iz državne mature.

- Ne ocjenjuju se iste stvari na isti način! U slučaju engleskog jezika rezultati su najbolji, no taj omjer je lošiji za hrvatski, a posebno za matematiku. Dosadašnji planovi i programi iz matematike uopće nisu bili napisani, ishodi na maturi su izmišljeni - iznijela je ministrica, ističući i kako brojnim nastavnicima, posebice onima iz matematike treba dosta educiranja kako trebaju vrednovati znanje učenika.

Većina ovih neusklađenosti, najavila je, riješit će se novom državnom maturom koja će se polagati 2022. Ona će biti usklađena s novim kurikulima pa će se ispitivati gradivo koje su učenici učili.