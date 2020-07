Divjak: Osovina Čović-Boras radi štetu znanosti, mlađe ne mogu zaustavljati 70-godišnjaci

Ministrica znanosti i obrazovanja u odlasku na Facebooku je još jednom prozvala zagrebačkog Sveučilišta Borasa za uništavanje sustava znanosti i visokog obrazovanja

<p><strong>Akademske klike uništavaju sustav znanosti</strong> i visokoga obrazovanja i na to stalno upozoravam. Osovina Čović-Boras radi ogromnu štetu sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali članovi Senata trebaju preuzeti odgovornost i usmjeravati Sveučilište tako da daje podršku izvrsnima, onima koji mogu doprinijeti razvoju Sveučilišta i kvaliteti znanosti i obrazovanja, objavila je na svome Facebook profilu <strong>Blaženka Divjak</strong>.</p><p>Ministrica znanosti i obrazovanja u odlasku reagirala je nakon smjene dekanice Filozofskog fakulteta i pobune tamošnjih zaposlenika i studenata na odluku rektora Damira Borasa, još jednu u nizu pokušaja da na tome fakultetu postavi sebi blisku upravu. Dekanica Vesna Vlahović-Štetić smijenjena je u utorak na temelju pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu za "mobingiranje" prorektora Ante Čovića, iako je ta presuda donesena još 26. lipnja.</p><p><strong>Filozofski fakultet i Borasu i Čoviću</strong>, svojim tadašnjim zaposlenicima, odbio je produljenje ugovora o radu nakon što su obojica dosegli više od 65 godina, dob zakonski propisanu za mirovinu. Obojica su se potom prebacili na druga visoka učilišta, te time osigurali da mogu nastaviti raditi kao rektor i prorektor. Kako nas upozoravaju sugovornici na Filozofskom, u posljednjih nekoliko godina, osim otvorenih pokušaja smjenjivanja uprave, Senat je u brojnim slučajevima koristio sve mehanizme kojima su zaustavljana brojna znanstvena i stručna napredovanja na tome fakultetu. </p><p><strong>Na to se poziva i Blaženka Divjak u svome postu:</strong></p><p><strong>- Ne mogu 70-godišnjaci zaustavljati mlađe i sposobnije. Poštujem autonomiju sveučilišta, ali ne smijem šutjeti u ovakvim situacijama. Sveučilište mora bolje.</strong></p><p>Upravo zakulisnim igrama došlo je i do trenutne situacije na Filozofskom, kojem je Senat prvo proljetos srušio program kandidata za novog dekana Nenada Jovanovića, a potom nije odgovorio na prijedloge fakulteta za novog vršitelja dužnosti. S obzirom da je rok za izbor nove uprave bio 1. lipnja, probijeni su svi rokovi za izbor uprave za sljedeću akademsku godinu, no tek nakon objave pravomoćne presude rektor Boras smijenio je sadašnju dekanicu, te postavio svog prorektora i bliskog suradnika Miljenka Šimpragu za v. d.-a dekana.</p><p>Zaposlenici i studenti Filozofskog najavljuju daljnje prosvjedne i pravne akcije.</p>