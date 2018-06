Divjak potpisala sporazum o suradnji s bugarskim kolegom

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i bugarski ministar obrazovanja i znanosti Krasimir Valchev potpisali su u ponedjeljak Program suradnje u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018.-2021., koji definira razmjenu stručnjaka u područjima bugarskog i hrvatskog jezika, razmjenu studenata te koji će pojačati znanstvenu suradnju u okviru europskih programa znanosti i istraživanja.

- Ovaj sporazum je važan jer pokriva razdoblje od sljedeće četiri godine, obuhvaćene su stipendije za studente, suradnja u smislu učenja bugarskog, odnosno hrvatskog jezika u dvije zemlje, razmjena lektora, opremanje lektorata, ali i programi znanstvenih projekata koji su nam važni za jednu i drugu stranu. Predviđena je znanstvena suradnja, suradnja visokih učilišta, ali i jednako tako za strukovno obrazovanje - kazala je ministrica Divjak nakon potpisivanja sporazuma.

Istaknula je da je u području visokog obrazovanja s bugarskim ministrom razgovarala o tome kako visoko obrazovanje učiniti relevantnim tako da odgovara na buduće potrebe tržišta rada.

- Podijelili smo svoja iskustva u pripremi novih programskih ugovora koji bi za naša visoka učilišta trebali vrijediti sljedeće četiri godine. S jedne strane smo naglasak stavili na profiliranje visokih učilišta, a s druge strane da to budu programi relevantni za tržište - dodala je.

Ocijenila je da Bugarska i Hrvatska imaju dosta sličnih tema, ideja i stajališta, a jedno od tih stajališta je uključivanje naših učilišta u europske mreže gdje, kaže, inzistiraju da te mreže koje se financiraju iz europskih novaca ne budu isključivo elitni klub za one koji već imaju i dobro su opremljeni, već da daju i šire mogućnosti za naša sveučilišta, ako se pokazuje taj potencijal za razvoj.

Divjak je kazala i da su ona i bugarski ministar razgovarali o tome kako surađivati s obzirom da Bugarska sada predsjeda EU-om dok Hrvatsku to čeka 2020.

Naglasila je i da su razgovarali o tome kako spriječiti odljev mozgova, odnosno kako učiniti da imamo tzv. cirkulaciju mozgova, odnosno da se naši znanstvenici koji provedu određeni period u drugim državama i sveučilištima vraćaju i da imamo dolaznu mobilnost.

- Imamo slična razmišljanja i što se tih tema tiče dajemo podršku bugarskoj strani u ovom predsjedanju, a isto tako ćemo razgovarati kako bismo dobili njihovu podršku vezano uz teme koje su zajedničke i važne za europsku dimenziju kada mi predsjedamo - kazala je Divjak.

Divjak nije konkretno željela komentirati potporu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović referendumskoj inicijativi Narod odlučuje. Grabar-Kitarović u subotu je poručila da volju naroda treba poštovati, referendumske inicijative nije potpisala, no neki njezini savjetnici jesu.

- Nisam potpisala ove referendumske inicijative. Naravno da se treba poštivati ono što je Ustavom zajamčeno, s jedne strane manjinska prava, a s druge strane treba uzeti u obzir da oni koji su za to zaduženi trebaju odlučiti kako i zašto i da li se uopće takvim inicijativama treba pristupiti - kazala je Divjak.

Upitana što poručuje profesorima kako da se othrvaju poplavi petica, kazala je da tu temu treba staviti u kontekst reformskih promjena.

- To su promjene gdje mi inzistiramo da ocjenjivanje i vrednovanje bude vezano za ishode učenja i da se jasno vidi što je trebalo naučiti i što učenik treba isporučiti i na koji način i da se to onda povezuje, s jedne strane sadržaj i ishodi učenja s metodama poučavanja i na kraju metodama vrednovanja, a ocjena je onda samo odraz takvog stanja. To je jedini pravi put, sve ostalo su improvizacije - poručila je.

Ministar obrazovanja i znanosti Republike Bugarske Krasimir Valchev zahvalio je ministrici Divjak što je zajedno s njima radila na ostvarivanju potpisivanja ovog sporazuma o suradnji te na ukazanom povjerenju.

- Imamo zajedničke izazove i pozicije po nekim pitanjima i kulturno smo povezani - naglasio je.