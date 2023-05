Divlja svinja i lovac - najbolji prijatelji! 'Ružu sam našao u šumi, od tada smo nerazdvojni'

Tamo kraj drveta je malo prase, rekao mi je kolega lovac. Prišao sam drvetu bliže, svugdje je bilo suho lišće, tek kad sam malo bolje zagledao, vidio sam crnu prugu i šare koje su se stopile s bojom lišća. Maleno prase staro tek nekoliko dana se sakrilo. Razgrnulo je lišće na dvije strane i u njega leglo sakrivši njuškicu. Uzeo sam ga i ono me počelo njuškicom dirati po licu, rekao je mladi lovac Goran Podnar (42) iz Daranovaca kraj Požege, koji je u ožujku pronašao mladunče divlje svinje.

Kaže da je pokušao naći mamu male divlje svinje, ali je nije uspio uočiti.

- Gledao sam i osluškivao po šumi, ništa se osim laveža lovačkih pasa nije čulo. Majka mu je s drugim praščićima najvjerojatnije pobjegla. Počela mi je sisati rukav lovačkog odijela, očito je bila gladna. Nisam je imao srca ostaviti u šumi jer smo nedaleko istjerali jednog čaglja, očito ih je on već neko vrijeme slijedio. Kolege su predložile da joj dam ime Ruža, prihvatio sam i donio je kući. Moj otac Stipo malo je prigovarao, jer još nije zaboravio ljubimca srnjaka koji je bio poput člana obitelji. Nažalost, razbolio se, veterinar mu je dao lijekove, ali nisu pomogli pa je uginuo - rekao nam je Goran.

I tako mu je došla Ruža na skrb te je počelo veliko prijateljstvo.

- Sad me poput psa prati u stopu. Pokušavao sam se sakriti od nje, ali bi me ona brzo pronašla. Jako je pametna, umiljata i poslušna. Kad bih sad pješice krenuo u Požegu, a do tamo ima oko šest kilometara, siguran sam da bi me pratila. Imamo psa koji je ostario, skoro je slijep i gluh. On zna ići često po sredini i ne sklanja se kad naiđe automobil, ali Ruža se odmah sklanja. Voli ona sve, jako je znatiželjna, a najviše voli bombone, i to one tvrde s okusom mentola. Voli i travnjake naših susjeda te njihovo cvijeće - rekao je Goran.

Razigrana je, ako nema lopte u dvorištu, onda joj za igru posluži jastučić s klupe.

- Najviše voli provocirati moje lovačke pse koji su zatvoreni u boks, zna da joj ne mogu ništa i onda se pravi važna - kaže Goran.

Maleno prase je već poraslo. Goran i Stipo kažu da Ruža više nije za šumu, naučila se na ljude.

- Ruža je naša kućna ljubimica i tako će ostati dok je živa - rekao je Stipo.

