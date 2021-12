Ante B. (25) osuđen je nepravomoćno na 10 mjeseci zatvora zbog divljačkog i bešćutnog premlaćivanja zagrebačkog taksiste prije dvije i pol godine na ulici. Sve je prolaznik zabilježio mobitelom, a snimka je postala viralna.

No, neće ići iza rešetaka jer mu je zatvor zamijenjen radom za opće dobro pa će tako morati odraditi, ukoliko presuda postane pravomoćna, 600 sati dobrovoljnog rata. Kao otegotnu okolnost Općinski kazneni sud u Zagrebu uzeo je način počinjenja djela, javlja Jutarnji list.

- Nije bilo riječi o jednom udarcu koji je zadao oštećenom već o nizu udaraca te je ustrajao na udaranju kojom prilikom je pokazao upornost i kriminalnu volju. Sud nije mogao izostaviti ni cjelokupni kontekst događaja jer je oštećeni u jednom trenutku izvadio pištolj i zaprijetio oružjem. Takav način samoobrane je pretjeran za uređeno društvo u kojem živimo. Nismo na divljem zapadu, oštećeni je mogao zvati policiju i potražiti pomoć. Kao olakotne okolnosti, pak, prilikom odmjeravanja kazne uzeto je u obzir okrivljenikovo priznanje djela, mladost, ranija neosuđivanost te činjenica da je bio pijan. Na mlade ljude može se utjecati mjerom rada za opće dobro - obrazložila je sutkinja.

'Nisam mirno spavao'

Prošlog tjedna je Ante B., inače sin voditelja službe u jednom ministarstvu, priznao krivnju, izrazio kajanje i žaljenje. Ispričao se taksisti i zahvalio mu što nije pucao iz pištolja u glavu, već u zrak. Taksist je zadobio podljeve očiju, prijelom sinusa i očne šupljine s pomakom, niz krvarenja i prijelom nosnog nastavka gornje čeljusti.

Mladić je rekao kako je postupao agresivno, a da je njegova obitelj rekla da je to moguće njegova reakcija na fizičko zlostavljanje kojem je svjedočio u krugu obitelji.

- Svi imamo svoje ožiljke i to se dogodilo. Ne mogu reći da nije. Bio sam u lošoj životnoj fazi. Iskreno se kajem i žao mi je - rekao je i dodao kako ima namjeru drugačije živjeti i pronaći novi posao.

Na pitanje sutkinje je li te večeri bio pod utjecajem alkohola, Ante je rekao kako je popio te večeri, no kako smatra da alkohol nije bio glavni krivac za neprimjereno ponašanje. Tužiteljicu je zanimalo je li se interesirao za zdravlje taksiste i je li prije incidenta išao kod psihologa obzirom na zlostavljanje koje je naveo kao problem.

- Cijelo vrijeme nisam mirno spavao. I ne, nisam gospodina pokušao kontaktirati kako ne bih ispao ulizica i da time pokušavam utjecati na sud. Zahvaljujem mu se i što nije pucao na mene. Imao je vatreno oružje i sve je eskaliralo kad mi ga je prislonio na glavu. A na snimkama se vidi da je pucao u zrak. A što se tiče obiteljskih problema, nisam odlazio doktoru. No trenutno sam zadovoljan sa sobom - rekao je.

'Imao je tek 23 godine, nikad nije kažnjavan'

Njegov odvjetnik Ivan Orešković naveo je olakotne okolnosti koje su na strani branjenika.

- Napad koji se dogodio bio je agresivan, ali tu nije bilo kriminalne volje. On je mlada osoba, koja je u vrijeme djela imala manje od 23 godine, nikad nije kažnjavan i iza sebe ima historijat prilikom odrastanja. Same posljedice napada koje su nastale ničim ne odskaču od kaznenih djela kojih smo se već nagledali na sudu. Godina dana zatvora koliko traži tužiteljstvo, je prestroga kazna. Ovo je medijski predmet, ali moramo imati objektivne razloge za kaznenu sankciju. Njegova isprika, priznanje, mladost... su okolnosti radi kojih mu treba dati drugu šansu. To je bio eksces u njegovu ponašanju i smatram da uvjetna osuda može polučiti svrhom - rekao je.

Podsjetimo, 14. travnja 2019. taksist je poveo troje mladih ljudi kućama nakon provoda u jednom zagrebačkom klubu. Tijekom vožnje se na njega okomio suvozač koji je bio pod utjecajem alkohola.

Ante B. je odmah nakon uhićenja ispričao kako je išao s prijateljima kući, a tijekom vožnje raspravljao s prijateljicom. Poručio je kako nije bio naporan "kao što zna biti". Vozač mu je u jednom trenutku rekao da prekine, a Ante mu je odgovorio da se ne miješa u razgovor. Stali su na Vrapčanskoj ulici.

- Vozaču sam rekao neke pogrdne riječi, ali smatram da nisu bile teške, nakon čega mi je on uvrijedio mamu. Ulovio sam ga pritom za vrat pa je izvadio pištolj te mi ga prislonio uz obraz i rekao da će pucati ako ne izađem. Rekao sam mu neka puca jer da nije fora. Pitao me izlazim li, a kada sam izašao iz auta, bez razmišljanja sam ga udario. On je pao na pod i ponovno se ustao te pucao iz pištolja - ispričao je.

Taksist pucao u zrak

Optuženikov prijatelj prisjetio se u tužiteljstvu kako je taksi naručila njihova prijateljica.

- Govorila je Anti da prestane i da je ostavi na miru. Zamolila je vozača da stane da Ante može izaći. I ja sam mu u nekoliko navrata rekao da je dosadan i da se smiri. Dolaskom do raskrižja Ilice i Vrapčanske dok smo bili na semaforu, Ante joj je rekao da će je, ako je vidi vani, nabiti. Ona se razljutila i rekla taksistu: 'Stanite da izađe van'. Na obližnjoj postaji na Ilici je stao i obratio mu se: "Vaša vožnja je završena" - ispričao je prijatelj.

Nakon toga je taksist utipkao 112 na mobitel i pokazao Anti uz pitanje treba li mu policija sada doći. Bio je to okidač. Ante je uhvatio taksistu za vrat i, prema optužnici, ga počeo gušiti.

Kako je ispričao prijatelj, vozač je imao pištolj u rukama usmjeren prema autoradiju. Rekao je prijateljici da izađu van i udaljili su se 15 metara od auta. Izašli su i Ante i taksist.

- Taksist je, dok ga je Ante rukama gušio za vrat, u zrak ispalio jedan hitac. Uplašili smo se pucnja. Ante je zatim vozača udarao i šakama, nakon čega su brzo stigli policajci koji su Antu, dok je čovjeka šaketao po glavi, primili, odmaknuli i posjeli u policijski auto. Vidio sam tada da Ante na stražnjem sjedalu udara glavom po staklu ničim izazvan - zaključio je.

- Nakon što je vozač ispalio hitac u zrak, Ante ga je i dalje udarao. Nije dozvoljavao taksistu da se udalji i zatvori vrata auta već je šakama i nogama lupao po auto i po vozaču - ispričala je prijateljica koja je bila s njima.