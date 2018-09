Divljaju kiša i vjetar: Sve je poplavljeno, ljude su evakuirali

Snažna oluja ili mediken Zorba sa silovitom kišom i vjetrom koji je puhao 90 km/h jučer je poharala južni dio Grčke.

Mediken (riječ koja nije metereološki pojam nego je nastala kombinacijom riječi Mediteran i uragan, odnosno Mediterranean + Hurricane = Medicane) u subotu je prošao jugozapadnim dijelom Peloponeza.

Zbog velike poplave i nestanka struje, stanovništvo seoskog dijela istočnog Peleponeza je evakuirano, javlja Neos kosomos. Unatoč tome što je intenzitet oluje počeo slabjeti, službe za spašavanje i dalje su u stanju pripravnosti.

Na meti Zorbe je i obala Turske, gdje također puše jak vjetar i pada kiša, a otkazano je nekoliko nogometnih utakmica, piše Independent.

Na svojem putu prema Egejskim otocima i Turskoj oluja je prošla kroz grčku regiju Atiku te širim područjem glavnog grada Atene, gdje je donijela snažne pljuskove i vjetar i otežala prometovanje.

Promet trajektima između Pireja i i dijelova otočja Ciklada, poput Mikonosa i Santorinija, kao i nekih otoka u skupini Dodekaneza, Roda i Kosa, zaustavljen je i promet željeznicom, a prometna policija na nekim je dijelovima zabranila vožnju automobilima.

Vatrogasne službe Atike zaprimile su više od 160 poziva građana koji su trebali pomoć s ispumpavanjem vode iz podruma, uklanjanjem srušenih drveća i velikih objekata poput kontejnera i telefonskih govornica. U širem području Atene na nekim mjestima je nestalo struje.

Prema predviđanjima prognostičara, oluja se polagano smiruje, pa bi se vremenske prilike do nedjelje navečer trebale stabilizirati.