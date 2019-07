Divljanje u razredu: Maltretirali nastavnika, gađali ga i vrijeđali

Često, praktično svakodnevno su maltretirali profesora. Škola nije upoznata s tom situacijom. Nikakve mjere nisu poduzete. Bacao je pernice van kroz prozor, naranče, sve što su učenici poslužili kao dobacivanje. Nekada je znao i dići ruku na učenika ali ga ne ošamariti!

Foto: YouTube

Poruka je to uz videosnimku iz Srednje škole 'Arboretum Opeka' u Marčanu, u okolici Varaždina, koja je proslijeđena medijima i objavljena na YouTubeu, pod nazivom 'Maltretiranje profesora od strane učenika'.

Osim glasnog smijanja, lupanja, pričanja, dok nastavnik radi svoj posao, učenici se nabacuju raznim predmetima po razredu i gađaju profesora. Iako on pokušava ostati smiren, u jednom trenutku mu popuštaju živci i uzima predmete koje su nabacali prema njemu i po razredu, a riječ je o pernicama, voću i drugim stvarima, te ih baca kroz prozor van. Kako nam je kazala čitateljica koja nam je proslijedila video, učenici su svakodnevno maltretirali profesora.

Foto: YouTube

Naša čitateljica kaže da škola o tome nije obaviještena, te smo o tom videu pitali ravnateljicu škole Rajku Tršinski.

- Pojma nisam imala do ujutro, kada su novinari zatražili izjavu. Užasnuta sam jer nisam znala za to. Pomalo sam i ljuta na kolegu jer me nije obavijestio o problemima s učenicima i što je sve to trpio. U školi imamo i osobu koja štiti dostojanstvo zaposlenika. Nestašluka u školama uvijek ima. U takvim situacijama pozivamo učenike i roditelje pa bi se učenici ispričali. Trenutno ne mogu ništa učiniti, jer je učenik o kojem je riječ i koji je navodno to stavio na internet, bio maturant ove godine. Njega više nema u školi. S kolegom ću razgovarati kroz koji dan kada dođe u školu, a o tome ćemo raspraviti i na nastavničkom vijeću koje će biti kroz tjedan dana - rekla je ravnateljica Tršinski, dodajući da je riječ o razredu koji su se školovali za kuhare.

Napomenula je da se sve to događalo prije više mjeseci i da bi voljela da je znala o tim događanjima u razredu, jer bi tada mogla poduzeti potrebne mjere. Ravnateljica je dodala kako još nisu sigurni, ali da ipak najvjerojatnije o tome sada neće obavještavati ministarstvo. Srednja škola "Arboretum Opeka“ većinom školuje učenike za poljoprivredna zanimanja, a vrlo je malo učenika zainteresiranih za to. Polazi je tek oko njih stotinjak.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojima smo proslijedili snimku i zatražili komentar ministrice Blaženke Divjak, poručuju kako su zatražili hitno očitovanje škole, a snimku su proslijedili i prosvjetnoj inspekciji.