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BIO JE I PIJAN

Divljao na motoru u Slavoniji pa se teško ozlijedio i pobjegao. Prijeti mu drakonska kazna

Piše Ivan Štengl,
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Divljao na motoru u Slavoniji pa se teško ozlijedio i pobjegao. Prijeti mu drakonska kazna
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uz to, s njim se vozila i 22-godišnjakinja, također bez kacige s 1,05 promila alkohola u krvi

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Velikoj u Cirakijevoj ulici u kojoj je 25-godišnji vozač bez vozačke dozvole divljao motorom i teško se ozlijedio.

- U krvi je imao i 1,18 promila alkohola u krvi te vozio bez kacige. Skretao je s parkirališta na cestu te je podigao motocikl na stražnji kotač nakon čega je udario u betonski rubnjak i betonski suhozid. Nakon udara 25-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici - navodi policija.

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Uz to, s njim se vozila i 22-godišnjakinja, također bez kacige s 1,05 promila alkohola u krvi. 

- Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 3.800,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od 17 mjeseci i 16 negativnih prekršajnih bodova boda.

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