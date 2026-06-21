Obavijesti

News

Komentari 1
PREVRNUO SE I ODLETIO U STUP

VIDEO Policija otkrila detalje strave u Zagrebu: Vozač i žena u bolnici, u BMW-u i tinejdžerica

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Policija otkrila detalje strave u Zagrebu: Vozač i žena u bolnici, u BMW-u i tinejdžerica
13
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 37-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, najavili su iz policije...

Zagrebačka policija objavila je detalje strašne prometne nesreće do koje je došlo jutros oko 1.15 sati na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira. Kako su naveli vozač (37) upravljao je BMW-om zagrebačkih registracija i kretao se Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada. U vozilu se nalazile dvije putnice, 53-godišnjakinja i 19-godišnjakinja.

13
Foto: Čitatelj 24sata

- Vozač nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i vidljivosti tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti zbog čega je naletio na lijevu bočnu stranu osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim kolnikom desnom prometnom trakom u smjeru zapada - objavila je policija. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Sudar na Jankomiru VIDEO
Sudar na Jankomiru | Video: Čitatelj 24sata

Dodaju da je od tog naleta Audi virovitičkih tablica odbačen u desno gdje je udario u zaštitnu ogradu dok se drugi automobil u nekontroliranom kretanju prevrnuo te naletio na stup javne rasvjete.

- U prometnoj nesreći ozlijeđen je 37-godišnjak te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Također, 53-godišnja putnica je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - rekla je policija. 

REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Dodaju da će zbog  izazivanja prometne nesreće protiv 37-godišnjaka biti podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona.

- Zbog obavljanja očevida od 1.35 do 5.40 sata promet Ljubljanskom avenijom bio je zatvoren i preusmjeren te se odvijao obilazno - zaključuju iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026