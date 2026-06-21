VIDEO Policija otkrila detalje strave u Zagrebu: Vozač i žena u bolnici, u BMW-u i tinejdžerica

Zagrebačka policija objavila je detalje strašne prometne nesreće do koje je došlo jutros oko 1.15 sati na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira. Kako su naveli vozač (37) upravljao je BMW-om zagrebačkih registracija i kretao se Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada. U vozilu se nalazile dvije putnice, 53-godišnjakinja i 19-godišnjakinja.

- Vozač nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i vidljivosti tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti zbog čega je naletio na lijevu bočnu stranu osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim kolnikom desnom prometnom trakom u smjeru zapada - objavila je policija.

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Dodaju da je od tog naleta Audi virovitičkih tablica odbačen u desno gdje je udario u zaštitnu ogradu dok se drugi automobil u nekontroliranom kretanju prevrnuo te naletio na stup javne rasvjete.

- U prometnoj nesreći ozlijeđen je 37-godišnjak te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Također, 53-godišnja putnica je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb - rekla je policija.

Dodaju da će zbog izazivanja prometne nesreće protiv 37-godišnjaka biti podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona.

- Zbog obavljanja očevida od 1.35 do 5.40 sata promet Ljubljanskom avenijom bio je zatvoren i preusmjeren te se odvijao obilazno - zaključuju iz policije.