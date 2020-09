Kako doznajemo, nakon godina muka lokalnih mje\u0161tana kojima papkari prekapaju vrtove, a voza\u010di ne zna je gdje \u0107e im na cestu isko\u010diti prase, na pomolu je rje\u0161enje. Grad Rovinj bit \u0107e prvi istarski grad, i me\u0111u rijetkima u Hrvatskoj koji je naru\u010dio program za\u0161tite divlja\u010di na tom podru\u010dju, a koji bi se primjenjivao krajem listopada.

<p>Grad Rovinj godinama muku muči s najezdama divljih svinja, a ovdašnji lovci papkare mogu samo gledati, i to ne kroz nišan, nego baš doslovno dok hodaju svud naokolo.</p><p>Lukavi prasci zadržavaju se naime baš na prostorima gdje lov je zabranjen. Točnije, u blizini kao što je to primjerice park šuma Zlatni rt, ali i kuća prigradskih naselja gdje ih je 300 metara od naseljenog mjesta nitko puškom ili drugim vatrenim oružjem ne smije niti naciljati zbog zabrana i ugroze stanovnika. No tome je izgleda ipak došao kraj?</p><p>Kako doznajemo, nakon godina muka lokalnih mještana kojima papkari prekapaju vrtove, a vozači ne zna je gdje će im na cestu iskočiti prase, na pomolu je rješenje. Grad Rovinj bit će prvi istarski grad, i među rijetkima u Hrvatskoj koji je naručio program zaštite divljači na tom području, a koji bi se primjenjivao krajem listopada.</p><p>Dokumentom bi se legalno uz pomoć komunalnih redara i policije izlovljavala divljač na područjima na kojima je to dosad bilo zabranjeno.</p><p>Inače ove godine lovci su kod Rovinja ulovili ukupno 122 divlje svinje a glavna sezona tek slijedi na jesen. Hoće li uspjeti obraniti Rovinj, tek treba se vidjeti</p>