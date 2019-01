Divlji Darac napravio kaos u Zagrebu: 'Idiote, diži ruke gore'

Nepopravljiv Pintarić bez položenog vozačkog ispita vozio je Škodu čakovečkih registracija u četvrtak Ulicom Ribnjak u Zagrebu te nije stao policiji koja ga je htjela zaustaviti. Prošao je kroz crveno svjetlo u Ulici Ribnjak, zatim je prešao u suprotni trak te je nastavio Palmotićevom.

Policajci su ga cijelo vrijeme pratili, a kad je došao do raskrižja Palmotićeve i Boškovićeve ulice, u raskrižje je ponovno ušao na crveno svjetlo, zatim je skrenuo u Boškovićevu te nastavio prema Hebrangovoj ulici. Došao je do raskrižja s Preradovićevom, gdje opet prolazi kroz crveno i tu se sudario s Renaultom Megane zagrebačkih registracija koji je vozio muškarac (38), a koji je ušao u raskrižje na zeleno svjetlo.

Policija je tijekom potjere pozvala kolege, a nakon sudara interventni policajci okružili su automobil u kojem je bio Pintarić s putnicom (42). Pintarić je, neslužbeno doznajemo, stavio ruku u džep, a jedan od policajaca odmah je repetirao pištolj. Kod Pintarića su zatim u tom džepu pronašli iglu.

Stigli su i zagrebački vatrogasci, koji su izvukli teško ozlijeđenog Pintarića te vozača Renaulta i još dvoje ljudi. Pintariću je pomoć pružena u KBC-u Zagreb i u Bolnici za plućne bolesti Jordanovac, a lakše ozlijeđenom vozaču Renaulta i dvoje putnika (57, 41) te putnici (42) iz Škode pomoć je pružena u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice.

Pintarić je stari znanac policije

Inače, Pintarić je proveo trećinu života u zatvorima. Počinio je više od 25 kaznenih djela, od krađa, razbojstava, a krivotvorio je i isprave. Zbog kaznenih djela u Lepoglavi je odležao 10,5 godina. Prije godinu i pol dana sudili su mu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu jer je prijetio interventnom policajcu i njegovoj kolegici netom prije utakmice Dinamo - Hajduk u travnju 2017. godine.

- Pogledajte, ja sam odležao u Lepoglavi i Remetincu, a i vas dvoje ću odležati i neće na ovome stati. Naći ću vas i ubiti, je l’ vi uopće znate tko sam ja? - kazao je Pintarić policajcima, a u jednom trenutku zamahnuo je rukom prema policajcu, koji se, srećom, izmaknuo na vrijeme.

Ujedno mu je u nastaloj gunguli uspio istrgnuti UKW vezu s prsluka. Uzrujan što su ga svladali i uhitili, Pintarić je nastavio s prijetnjama te kazao policajcima da “dobro pamti lica, da će svima srediti otkaz...”. Na sudu je kazao da se smatra krivim, a za sve je okrivio alkohol.

'Okrenulo' mu se u glavi?

- Cijelu noć sam pio u lokalu i tako sam sreo prijatelje koji su išli na tekmu i pozvali me da idem s njima, pa sam otišao. Došli smo na ulaz i policajci su me zamolili da ‘pušem’ kako bi vidjeli jesam li pijan. Napuhao sam, ali se ne sjećam koliko. Zatim su me izdvojili sa strane u posebnu prostoriju, gdje je bilo dvadeset policajaca, a jedan interventni policajac me počeo lupkati palicom po glavi. Nisu to bili jaki udarci, ali me tako provocirao. Zamolio sam ga da prestane, ali on me nastavio lupkati pa me prebacilo u glavi i izrekao sam to što mi se stavlja na teret. Znam da sam neprimjereno reagirao, ali nisam ni na koji način mislio prijetiti nego je to dio vokabulara koji koristim pod normalno. Skoro 11 godina sam bio u Lepoglavi i tamo su takve riječi uobičajene - pravdao se. Izmjerili su mu 2,68 promila alkohola u krvi.

Pintarić tvrdi kako je moguće da ga je “okrenulo u glavi” jer mu se alkohol pomiješao s nekoliko vrsta lijekova koje konzumira. On je, kako je objasnio, na terapiji kojom svoju dugogodišnju ovisnost o heroinu i kokainu drži pod kontrolom.

- Nisam dugo pio zato što sam dugo bio u zatvoru, gdje nema alkohola, pa mi je i tolerancija na alkohol manja - istaknuo je tada na suđenju Pintarić.

Nakon što se oporavi, policija će ispitati Pintarića, a prijeti mu kazna za obijesnu vožnju, prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, vožnju bez vozačke dozvole, izazivanje sudara s ozlijeđenim ljudima...